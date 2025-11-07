ДГ "Майчина грижа" и "Ангели на пътя" с конкурс за детска рисунка

© Конкурс за детски рисунки, обединени от темите - мечти, приятелство и безопасност на пътя, обявява детска градина "Майчина грижа" в партньорство със сдружение "Ангели на пътя".



12 от рисунките ще станат част от календар за 2026-а година, който организаторите ще подаряват на общински, областни и държавни структури, за да приобщят повече организации за каузата по безопасност на движението.



В конкурса "Толкова много мечти очакват своите мечтатели" могат да участват всички деца от подготвителните групи в града и област Пловдив. Изискванията към тях са да работят по техника по свой избор и по някоя от посочените теми, формат А4.



Срокът за кандидатстване е 15 декември 2025 г. Творбите се приемат на място или изпратени по куриер на адрес: ДГ "Майчина грижа", ул. "Хр. Г. Данов" 33, гр. Пловдив. Всяка работа трябва да бъде надписана на гърба с имената на детето, възраст и от коя детска градина е.



Жури от професионални художници, педагози и представители на настоятелството на градината и сдружението "Ангели на пътя" ще прави подбор на детските творби. Авторите на 12-те избрани ще получат специалния коледен календар като подарък.