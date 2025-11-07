ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|ДГ "Майчина грижа" и "Ангели на пътя" с конкурс за детска рисунка
12 от рисунките ще станат част от календар за 2026-а година, който организаторите ще подаряват на общински, областни и държавни структури, за да приобщят повече организации за каузата по безопасност на движението.
В конкурса "Толкова много мечти очакват своите мечтатели" могат да участват всички деца от подготвителните групи в града и област Пловдив. Изискванията към тях са да работят по техника по свой избор и по някоя от посочените теми, формат А4.
Срокът за кандидатстване е 15 декември 2025 г. Творбите се приемат на място или изпратени по куриер на адрес: ДГ "Майчина грижа", ул. "Хр. Г. Данов" 33, гр. Пловдив. Всяка работа трябва да бъде надписана на гърба с имената на детето, възраст и от коя детска градина е.
Жури от професионални художници, педагози и представители на настоятелството на градината и сдружението "Ангели на пътя" ще прави подбор на детските творби. Авторите на 12-те избрани ще получат специалния коледен календар като подарък.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивчанин преби с юмруци възрастните си родители
15:03 / 07.11.2025
Железопътна линия ще свърже летище "Пловдив" с Централна гара
14:00 / 07.11.2025
Изграждат 3 жп спирки между Централна гара и гара Филипово
14:40 / 07.11.2025
Общинските съветници от "БСП за България": Властта в Пловдив взем...
09:59 / 07.11.2025
Кой глобява в Пловдив след 17:00 часа?
09:42 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да и...
09:28 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS