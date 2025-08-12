ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Д-р Даниел Ставрев: 13 бебета, заченати чрез инвитро, се родиха през юли
"Всяко от тези деца е плод на любов, вяра и дълго чакане. Това са 13 различни истории – изпълнени с надежда, сълзи, усмивки и моменти на безкрайно очакване, завършили с първия плач и първата прегръдка“, споделя д-р Ставрев.
По думите му, тези раждания са доказателство, че чудесата са възможни, когато медицината и човешкото сърце работят заедно.
"На всички родители, които вече държат своето бебе, благодаря, че ни позволихте да бъдем част от вашата история. А на онези, които още чакат – не спирайте да вярвате. Вашият момент ще дойде“, казва още той.
Болница "Селена“ е сред водещите лечебни заведения у нас в областта на репродуктивната медицина и акушерството, като всяка година помага на десетки двойки да сбъднат мечтата си за дете.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ново предупреждение за Пловдив
17:44 / 12.08.2025
Нови сигнали от собственици на животновъдни обекти за заразени ст...
17:37 / 12.08.2025
Наказаха момичета, чекнещи се от кола в движение, шофьорчето също...
16:07 / 12.08.2025
Агробизнесмен: Това е причината за високите цени – не произвеждам...
16:36 / 12.08.2025
Обявени са свободни места за прием в новата ясла в Пловдив
15:28 / 12.08.2025
Милиони квадратни метри са апартаментите и къщите в Пловдив
15:13 / 12.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Певица се завърна в България след 8 години в САЩ
20:47 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS