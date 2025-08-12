ИЗПРАТИ НОВИНА
Д-р Даниел Ставрев: 13 бебета, заченати чрез инвитро, се родиха през юли
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:46Коментари (0)367
©
През юли в пловдивската болница "Селена“ се родиха 13 бебета, заченати чрез инвитро процедури, съобщи акушер-гинекологът д-р Даниел Ставрев. Сред тях има и две двойки близнаци.

"Всяко от тези деца е плод на любов, вяра и дълго чакане. Това са 13 различни истории – изпълнени с надежда, сълзи, усмивки и моменти на безкрайно очакване, завършили с първия плач и първата прегръдка“, споделя д-р Ставрев.

По думите му, тези раждания са доказателство, че чудесата са възможни, когато медицината и човешкото сърце работят заедно.

"На всички родители, които вече държат своето бебе, благодаря, че ни позволихте да бъдем част от вашата история. А на онези, които още чакат – не спирайте да вярвате. Вашият момент ще дойде“, казва още той.

Болница "Селена“ е сред водещите лечебни заведения у нас в областта на репродуктивната медицина и акушерството, като всяка година помага на десетки двойки да сбъднат мечтата си за дете.







