От регионалната структура в Пловдив на БМВ Клуб България се свързаха с Plovdiv24.bg с молба за съдействие за популяризиране на благотворително събитие:

Здравейте. Обръщаме се към Вас от БМВ Клуб България – Регионална структура Пловдив с молба да съдействате за популяризирането на благотворително събитие, което организираме, с цел да достигне до повече хора и да помогнем на едно младо момиче в нужда.

"ЗАЕДНО ЗА ЦВЕТИ“

Цветелина Маркова е на 17 години от град Генерал Тошево. На 9 март 2024 г. тя остава парализирана от бюста надолу. След неуспешно диагностициране в България, семейството ѝ заминава за Турция, където ѝ е поставена диагноза автоимунно заболяване – MOGAD (миелинови олигодендроцитни гликопротеинови антитела).

За възстановяването ѝ са необходими средства за рехабилитация на стойност около 1000 щатски долара на ден, като лечението трябва да продължи поне 4 месеца.

Може да помогнете чрез дарение: БАНКА ДСК АД

IBAN: BG06STSA93000030818725

BIC: STSABGSF

Титуляр: Сузана Димитрова Костадинова

Основание: Дарение за Цвети

Revolut: @suzanapaeu

Дата: 26 април 2026 г.

Вход за посетители: 09:30 ч.

От 10:30 ч. официално започва програмата

Място: Гребна база – платен паркинг (зад кулата), гр. Пловдив

Събитието ще предложи разнообразна и интересна програма с благотворителна цел:

Симулатор, на който децата ще могат да усетят адреналина от шофирането на автомобил в напълно безопасна среда

Томбола с 50 подаръчни ваучера

Награди за участниците в конкурсите, включително за най-шумна автомобилна изпускателна система

Автомобилна изложба и атракции

Ще сме изключително благодарни, ако подкрепите инициативата ни чрез публикация, за да достигнем до повече хора и заедно да помогнем на Цвети.

Благодарим предварително за съдействието!