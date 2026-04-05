От регионалната структура в Пловдив на БМВ Клуб България се свързаха с Plovdiv24.bg с молба за съдействие за популяризиране на благотворително събитие:
Здравейте. Обръщаме се към Вас от БМВ Клуб България – Регионална структура Пловдив с молба да съдействате за популяризирането на благотворително събитие, което организираме, с цел да достигне до повече хора и да помогнем на едно младо момиче в нужда.
"ЗАЕДНО ЗА ЦВЕТИ“
Цветелина Маркова е на 17 години от град Генерал Тошево. На 9 март 2024 г. тя остава парализирана от бюста надолу. След неуспешно диагностициране в България, семейството ѝ заминава за Турция, където ѝ е поставена диагноза автоимунно заболяване – MOGAD (миелинови олигодендроцитни гликопротеинови антитела).
За възстановяването ѝ са необходими средства за рехабилитация на стойност около 1000 щатски долара на ден, като лечението трябва да продължи поне 4 месеца.
Може да помогнете чрез дарение: БАНКА ДСК АД
IBAN: BG06STSA93000030818725
BIC: STSABGSF
Титуляр: Сузана Димитрова Костадинова
Основание: Дарение за Цвети
Revolut: @suzanapaeu
Дата: 26 април 2026 г.
Вход за посетители: 09:30 ч.
От 10:30 ч. официално започва програмата
Място: Гребна база – платен паркинг (зад кулата), гр. Пловдив
Събитието ще предложи разнообразна и интересна програма с благотворителна цел:
Симулатор, на който децата ще могат да усетят адреналина от шофирането на автомобил в напълно безопасна среда
Томбола с 50 подаръчни ваучера
Награди за участниците в конкурсите, включително за най-шумна автомобилна изпускателна система
Автомобилна изложба и атракции
Ще сме изключително благодарни, ако подкрепите инициативата ни чрез публикация, за да достигнем до повече хора и заедно да помогнем на Цвети.
Благодарим предварително за съдействието!
