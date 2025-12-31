ИЗПРАТИ НОВИНА
Чуждестранните студенти в Пловдив са повече от населението на Смолян
Автор: Васил Динев 10:10Коментари (0)902
© Plovdiv24.bg
В края на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Пловдив е мощен икономически и демографски център, който продължава да се развива. Това заяви кметът Костадин Димитров по време на форума "Южна България – рестарт и постижими цели“, който се проведе в града ни в края на ноември.

Костадин Димитров акцентира върху мащабната работа по инфраструктурата в града. Той съобщи, че се ремонтират вътрешноквартални улици, а четири входно-изходни артерии – Голямоконарско, Кукленско, Рогошко и Брезовско шосе – са в процес на реконструкция или на финален етап.

Той добави, че Пловдив е вторият по големина образователен център в България – с 8 университета, силно развитие на дуалното обучение и 28 000 чуждестранни студенти (тоест с около 4000 повече от населението на областния център Смолян - бел.ред.). Градът има положителен миграционен прираст – над 5 000 души годишно, като над 4 000 българи са се завърнали от чужбина през последната година.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

