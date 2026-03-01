Днес ще бъде посрещнато копие на Чудотворната икона на Света Богородица Победоносна в митрополитския храм "Св. вмчца Марина" в Пловдив. Иконата ще бъде осветена от Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.Иконата на Св. Богородица “Победоносна" (Никопея) е създадена в началото на XII век в Константинопол, по поръчка на император Йоан II Комнин със специалното предназначение да предвожда армията в поход. Чудотворният образ е излаган преди битка редом с имперските знамена и хоругвите, а войските са се молели пред нея. Когато императорът се връщал след военна победа, той слизал от колесницата си и е поставял иконата на своето място в нея. При плавания по море иконата е пътувала в позлатената императорска галера. В мирно време иконата на Св. Богородица Победоносна се е съхранявала в манастира "Св. Йоан Богослов" в Константинопол.По време на Четвъртия кръстоносен поход през 1204 г. иконата е пренесена във Венеция, където и до днес украсява левия олтар на катедралата "Сан Марко".Нейното копие е създадено, за да се помни образът и да се почита Света Богородица Победоносна, и за вдъхновение на защитниците на вярата.Днес Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще възглави от 9:00 часа Архиерейска света Литургия в митрополитския храм "Св. вмчца Марина“ в Пловдив. От 11 часа Владиката ще отслужи Молебен на Неделя Православна с изнасяне за поклонение на светите мощи и чудотворните икони на Пловдивска епархия с лития около храма.