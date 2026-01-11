Читателка на Plovdiv24.bg получи отговор: Ами ще чакате, проблемът не може да бъде решен, докато не пропадне улицата

© Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да сподели за проблем, който вече два дни остава нерешим. Тя е от Кричими и причната да ни потърси е липсата на вода. Ето какво ни сподели тя:



Здравейте, пиша Ви по повод поредното спиране на водопадаването в града ни. От 04.00 ч на 10 01.2026 г. в последната част на ул. "Витоша" и успоредна на нея улица водопадаването е напълно спряно. Въпреки многобройните обаждания до компетентните органи, до момента няма решение на проблема.



От дежурния номер на ВИК Пловдив най-учтиво ни бе отговорено, че докато не пропадне улицата или не избие водата по улицата, не можело да се започне с решаването на този ни проблем. Плащаме си таксите за вода редовно, а насреща получаваме еднозначен отговор:



Ами ще чакате, проблемът не може да бъде решен, докато не пропадне улицата. Не ми се иска да обяснявам за мизериятя и носенето на туби с вода от два дни, за да поддържаш елементарна хигиена.



При проверка на Plovdiv24.bg в сайта на дружеството се вижда, че има само две публикувани аварии: в Пловдив, водоем "Бунарджик", като вода няма да има в централна градска част и високите етажи на града. Втората авария е район Съединение, село Калояново.



За вчерашния ден обаче се вижда, че има съобщение за град Кричим, но за село Брестовица, като водоподаването е нарушено във високата зона и е заради авария на водопровод от външна фирма.