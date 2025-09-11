ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читателка: Бях потресена да видя в днешно време такова нещо
"На 28.09.2025 г., докато се разхождах през обедната почивка, забелязах младеж на около 30 години, с куче, да събира всякакви боклуци покрай река Марица, там, където се слиза в коритото близо до моста на ВИХВП в "Кършияка". Момчето вече беше събрало 6-7 големи чувала най-вече с празни бутилки от бира, кенчета и всякакви други отпадъци и правеше курсове до нагоре по стълбите към бул. "Марица", където ги изхвърляше в кофите за боклук. Попитах го дали е от някаква организация, той каза, че не е и че прави това изключително по собствена инициатива с надеждата да даде пример. Не видях наоколо някой, който да се поучи от примера.
Бях потресена да видя в днешно време такова нещо и въпреки че продължих по пътя си, след малко реших да се върна за повече подробности. Видях, че младежът беше изхвърлил всички чували и беше извадил нови, за да събира още боклуци, този път покрай самата стена на корито на реката, където отгоре хвърлят всякакви отпадъци.
Беше направил и саморъчно кошче за боклук, от което, уви, никой не се бе възползвал. Попитах за името и му поисках контакт – момчето се казва Живко Димитров, а кучето-другар – Диара. Съжалявам, че не ги снимах, снимката по-долу са от днес, когато всичко е изчистено.", казва още той.
