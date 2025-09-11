ИЗПРАТИ НОВИНА
Читателка: Бях потресена да видя в днешно време такова нещо
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 15:40
© Plovdiv24.bg
"Не повярвах на очите си", така започва сигнала си до нас читателка на Plovdiv24.bg.

"На 28.09.2025 г., докато се разхождах през обедната почивка, забелязах младеж на около 30 години, с куче, да събира всякакви боклуци покрай река Марица, там, където се слиза в коритото близо до моста на ВИХВП в "Кършияка". Момчето вече беше събрало 6-7 големи чувала най-вече с празни бутилки от бира, кенчета и всякакви други отпадъци и правеше курсове до нагоре по стълбите към бул. "Марица", където ги изхвърляше в кофите за боклук. Попитах го дали е от някаква организация, той каза, че не е и че прави това изключително по собствена инициатива с надеждата да даде пример. Не видях наоколо някой, който да се поучи от примера.

Бях потресена да видя в днешно време такова нещо и въпреки че продължих по пътя си, след малко реших да се върна за повече подробности. Видях, че младежът беше изхвърлил всички чували и беше извадил нови, за да събира още боклуци, този път покрай самата стена на корито на реката, където отгоре хвърлят всякакви отпадъци.

Беше направил и саморъчно кошче за боклук, от което, уви, никой не се бе възползвал. Попитах за името и му поисках контакт – момчето се казва Живко Димитров, а кучето-другар – Диара. Съжалявам, че не ги снимах, снимката по-долу са от днес, когато всичко е изчистено.", казва още той.







Браво на момчето! Дано повече хора последват примера му! Река Марица е нашо природно богатсво и всички граждани сме длъжни да я пазим и не замърсяваме.
0
 
 
Като чета вълнуващия разказ, разбирам че само със снимките си е останала госпожата. Иначе четем морал защо никой не му е помогнал :Д
