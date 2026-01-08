ИЗПРАТИ НОВИНА
Читатели на Plovdiv24.bg: Правят ненужен ремонт. Кмет: Проектът е на АПИ
Автор: Диана Бикова 16:50
©
Читатели на Plovdiv24.bg сигнализират, че на пътя Пловдив - Брестник - Куклен се извършва ненужен ремонт, тъй като досегашната настилка е била в добро състояние. Отправихме официално запитване до АПИ за подробности, но преди да получим отговор, кметът на община "Родопи" Павел Михайлов съобщи в личния си профил какво се случва: 

"Проведохме работна среща в Областно пътно управление-Пловдив, във връзка с ремонта на републикански път III-8606 "Пловдив – Брестник – Куклен“. Строително-монтажните работи се възлагат от Агенция "Пътна инфраструктура“, като дейностите вече започнаха в посока от Куклен към Брестник и ще завършат до малкото кръгово кръстовище.

Според проекта АПИ ще асфалтира пътя извън регулацията на село Брестник, като използват технологията студено рециклиране. Πpи тoзи мeтoд изцялo ce влагат мaтepиaлитe oт cъщecтвyвaщaтa ĸoмпpoмeтиpaнa нacтилĸa, a пpи нeoбxoдимocт ca дoбaвя мнoгo мaлĸo cвeжa фpaĸция. Технологията включва надробяване на старата настилка, добавяне на трошен камък с дебелина 15 см, цимент и цялата смес се хомогенизира. След това участъкът, върху който се работи се профилира и уплътнява. Ще бъдат положени два пласта асфалт-биндер с дебелина 8 см и плътен асфалтобетон 4 см. Изпълнител е "Европейски пътища“ АД.

На срещата се договорихме с Агенция "Пътна инфраструктура“ да извърши ремонт и по улица "Независимост“ в Брестник. Нова настилка ще бъде положена от читалището (завоя на улица "Независимост") в посока Куклен до края на регулацията на селото, която е най-компрометираната част от улицата и от магазин "Традиция“ до края на регулацията от северната страна на Брестник.

За останала част от улицата, която е около километър, поехме ангажимент, съвместно с ВиК-Пловдив да подпишем договор за съвместна дейност и да бъде извършена подмяна на водопровода, като проектът ще бъде изготвен от водното дружество. След това АПИ ще асфалтират и този еднокилометров участък.

Апелирам да шофирате внимателно, да спазвате пътните знаци за сигнализация на работния участък и създадената временна организация за безопасно движение.

На срещата се взе решение да се изготви проект и АПИ да асфалтира главната улица на село Цалапица, част от ремонта на път III-8005 (АМ "Тракия“ – Пазарджишко шосе през с. Цалапица).".







