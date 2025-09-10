Читател: Ако не получите пристъп на астма от прахоляка, може би ще се спънете в плочките

© Plovdiv24.bg "Добре дошли в Европейската столица на културата и чистотата", започва сигнала си до редакцията на Plovdiv24.bg гражданин.



Мъжът живее в по думите му елитния квартал - "Мараша".



"Идеално място за разходка - поемате си дълбоко възух и се наслаждавате на чистия въздух и чистото пространство /в преносния смисъл на думата, разбира се/, което предлага района в пазара на "Младежка".



Ако не получите пристъп на астма от прахоляка, може би ще се спънете в идеално подредените плочки-или по-скоро остатъците от плочки, защото парчета на повече от 50 години сигурно са идеален тротоар за разходки?

Ако все пак не ви хване гърлото от прахоляка и успеете да преминете по маршрута - тук има остатък от плочка - тук няма, може би ще успеете да стигнете и до стърчащите от земята железа - изглеждат много безопасно, особено за деца, нали?



Години наред обещания за облагородяване, но кога ли?", казва още той.