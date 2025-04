Чистят Бунарджика

© Организаторите на фестивала за хаус музика Lost in Hill и доброволци ще почистят хълм Бунарджика в Пловдив на 27-ми април. Инициативата започва в 11:00 часа сутринта на входа на Летен театър Бунарджика. Целта е да се подготви територията за предстоящия пролетно-летен сезон за гражданите на Пловдив и гостите на града.



Очаква се голяма група от хора да участват в доброволческата акция. Организаторите ще осигурят всички необходими материали за почистването. Доброволците ще получат ръкавици и чували за смет.



Организаторите от Lost in Hill планират да мотивират доброволците на инициативата и са измислили приятна изненада за тези, които вземат участие.



В дебрите на хълма ще бъдат скрити безплатни билета за фестивала, както и голямата награда за участниците в почистването - ваучер за DJ курса на E-Booking DJ School.



Записването за участие в почистването ще става на място в деня на инициативата. След събитието Lost in Hill ще се проведе отново почистване от фирма, за да се запази свежестта на парка.Всички желаещи да допринесат за по-чиста градска среда са добре дошли да се включат в инициативата.



За фестивала:



Създаден през 2023 г., фестивалът Lost in Hills се утвърди като едно от най-вдъхновяващите събития в културния живот на Пловдив. Разположен сред величествената природа на хълм Бунарджика, фестивалът предлага уникално съчетание от електронна музика, визуално изкуство и природна хармония. С внимателно подбрана програма от международни хедлайнери и водещи български артисти, Lost in Hills е пространство за откритие, креативност и автентична емоционална връзка.



Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив, като част от Културен календар на града за 2025 година и превръща Пловдив в сцена на звука, духа и съвременното изкуство.