Поредна стъпка към подобряване на градската среда бе направена в Пловдив с акция по залесяване на района около Гребната база. В рамките на инициативата бяха засадени 50 чинара край пешеходната алея на Гребния канал, като се очаква броят им да достигне близо 100 в следващите етапи.

Дърветата са дарение от Кауфланд България, а в засаждането участваха служители на компанията и представители на общинската администрация. Акцията е част от дългосрочна стратегия за устойчиво развитие и подобряване на екологичната среда в града.

Заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов подчерта за Plovdiv24.bg значението на подобни кампании.

"С всяко ново засадено дърво ние надграждаме зелената система на Пловдив. Парк "Отдих и култура“ е белият дроб на града и подобни инициативи допринасят не само за по-красив облик, но и за по-чист въздух и по-добро качество на живот за всички граждани“, посочи той.