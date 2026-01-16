Честваме 148 години от Освобождението на Пловдив

© Тържественото честване на 148-та годишнина от Освобождението на Пловдив от турско робство ще се състои днес в 11.00 часа с поклонение пред паметника на капитан Александър Бураго в Дондуковата градина (зад централния Дом на младоженците).



На 16 януари (4 януари по стар стил) 1878 година през нощта, 63-мата руски драгуни на капитан Бураго, подпомогнати от местните разузнавачи, извършват немислимото. С дързост, граничеща с безумие, те влизат в един град, окупиран от многократно превъзхождащ ги противник, и донасят вестта, че Пловдив вече не е робски.



Във военната церемония пред паметника, включваща полагане на венци и цветя, ще участват военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци и представители на комитет "Родолюбие“. Събитието се организира традиционно от Община Пловдив и е част от Културния календар на града.



Слово по повод годишнината ще произнесе д-р Стефан Шивачев. Водещ ще е Ивайло Христов – актьор в Драматичен театър Пловдив.