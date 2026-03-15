ЗАРЕЖДАНЕ...
Частна компания поема влаковете по линията Пловдив- Бургас за 12 години
©
Договорите са подписани през февруари от тогавашния министър на транспорта Гроздан Караджов. С тях управлението на пътническите влакове у нас се разделя между държавния превозвач БДЖ и частната компания "Ивкони Експрес“.
Частният оператор ще обслужва т.нар. северен и южен регион, които обхващат основно линии в Източна България. Сред тях са маршрутите Пловдив – Бургас и Горна Оряховица – Варна. За тази дейност фирмата ще получава държавно финансиране за срок от 12 години.
БДЖ ще продължи да обслужва западния регион на страната, включително ключовите линии София – Бургас и София – Варна. За този лот държавният превозвач е бил единствен кандидат.
Според бившия транспортен министър Гроздан Караджов обществената поръчка е важна стъпка за модернизацията на железниците. По думите му тя е и "златен билет“ за европейско финансиране, тъй като чрез нея България ще може да усвои около 700 милиона евро за закупуването на нови влакове.
Предвижда се общо 35 нови влака да бъдат закупени със средства от европейски програми и Плана за възстановяване и устойчивост.
Идеята за въвеждане на конкуренция в железопътните превози идва от изисквания на Европейския съюз, които задължават държавите членки да отворят пазара за повече оператори с цел подобряване на услугата.
Експертите обаче са разделени дали това ще доведе до реална конкуренция. Според част от специалистите промяната може да се окаже по-скоро формална, тъй като новият оператор ще използва част от ресурсите на БДЖ, включително влакове и персонал.
Други експерти са по-оптимистично настроени и смятат, че новият превозвач може да подобри организацията, обслужването и чистотата във влаковете.
Новите договори ще влязат в сила от декември тази година. Тогава ще стане ясно и дали ще има промени в цените на билетите за пътниците.
/
11.02
/
14.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.