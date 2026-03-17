Част от Гребната потъна в тъмнина
По думите ѝ, всяка вечер след залез слънце определен участък остава в пълна тъмнина, въпреки че осветлението в района официално се включва.
Жената разказва, че редовно се разхожда там и забелязва, че проблемът не е еднократен, а се повтаря ежедневно.
"Пускат осветлението към 7 часа, но в частта от моста до кафенетата остава тъмно. Междувременно някой кара колело, друг тротинетка в тъмното и ако не внимаваш, може да те претрепят. Няма да е лошо да поправят тази грешка“, сподели пред репортер на Plovdiv24.bg.
Гребната база е предпочитано място за спортуващи, семейства с деца и хора, които избират вечерните часове за разходка или бягане. Именно затова липсата на достатъчно осветление създава предпоставки за инциденти.
Според редовни посетители на района, в тъмните зони видимостта е силно ограничена, а пешеходци и спортуващи често се разминават в последния момент.
Недостатъчно осветените обществени пространства увеличават риска от падания, сблъсъци и други инциденти, особено през по-натоварените вечерни часове.
Граждани призовават отговорните институции да извършат проверка и при необходимост да ремонтират осветлението.
Още от Институции
Нови образователни експозиции превръщат уроците по природни науки в реално изследване в НТГ-Пловдив
Голяма ВиК авария наводни улица в Пловдив
19:01 / 16.03.2026
Владимир Николов: Ако не се занимаваш с политика - политиката се ...
16:42 / 16.03.2026
Познати лица в листата на Румен Радев за Пловдив
16:11 / 16.03.2026
Сигнал: За по-малко от година цената на паркинга на летище "Пловд...
15:33 / 16.03.2026
