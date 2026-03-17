Пловдивчанка сигнализира за проблем с осветлението в част от Гребната база. Място, което е едно от най-посещаваните места за разходки и спорт в града.По думите ѝ, всяка вечер след залез слънце определен участък остава в пълна тъмнина, въпреки че осветлението в района официално се включва.Жената разказва, че редовно се разхожда там и забелязва, че проблемът не е еднократен, а се повтаря ежедневно."Пускат осветлението към 7 часа, но в частта от моста до кафенетата остава тъмно. Междувременно някой кара колело, друг тротинетка в тъмното и ако не внимаваш, може да те претрепят. Няма да е лошо да поправят тази грешка“, сподели пред репортер наГребната база е предпочитано място за спортуващи, семейства с деца и хора, които избират вечерните часове за разходка или бягане. Именно затова липсата на достатъчно осветление създава предпоставки за инциденти.Според редовни посетители на района, в тъмните зони видимостта е силно ограничена, а пешеходци и спортуващи често се разминават в последния момент.Недостатъчно осветените обществени пространства увеличават риска от падания, сблъсъци и други инциденти, особено през по-натоварените вечерни часове.Граждани призовават отговорните институции да извършат проверка и при необходимост да ремонтират осветлението.