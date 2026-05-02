Частен съдебен изпълнител Мариана Кирова обяви публична продан на поземлен имот в пловдивския район "Тракия“ с начална цена от 127 209,42 евро. Теренът, разположен на бул. "Цариградско шосе“ № 94, е с площ от 640 кв. м и е предназначен за електроенергийно производство, информира Plovdiv24.bg.

Продажбата е първа по рода си е собственост на известната в близкото минало "Таки1" ЕООД и е в полза на "Юробанк България" АД, става ясно от съдебното решение. Кандидатите в търга могат да подават своите оферти в периода от 27 април до 27 май 2026 година.

Според обявлението, теренът има следните характеристики:

Площ: 640 кв.м по скица;

Начин на трайно ползване: за електроенергийно производство;

Местоположение: бул. "Цариградско шосе“ № 94.

Важна подробност в тръжната документация е, че поземленият имот се продава без построената върху него сграда. Достъпът до обекта е осигурен чрез преминаване през съседен поземлен имот. Върху него има наложена възбрана, която е в полза на "Юробанк България" в размер на 122 000 евро.

Резултатите от наддаването ще бъдат обявени официално на 28 май 2026 година в 14:00 часа. Задатъкът за участие в размер на 10% от първоначално обявената сума.