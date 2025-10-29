Цените на имотите в Пловдив поскъпват пропорционално на забогатяването на гражданите

© Имотите ще продължат да поскъпват пропорционално на забогатяването на гражданите, особено в големите градове. Прогнозата направи в интервю за БНР Добромир Ганев, председател на УС на Национално сдружение "Недвижими имоти".



Миграцията към по-добрите за живеене градове и към по-добри доходи е фактор. Лихвите също се отразяват, обясни той.



Според Ганев поскъпването е "около 40% за десетина години, изваждайки инфлационните процеси".



Цените са такива поради интереса към недвижимата собственост основно в 7-8 пазара в България, които държат около 40-50% от всички сделки в страната. Там цените растат с много бързи темпове. Същевременно в много от малките общини и областни градове цените не надвишават 1000 евро на квадратен метър. За София средната цена за кв. м. е 2300-2500 евро. В София, Пловдив и Варна тя расте пропорционално на ръста на заплатите, обясни пред БНР експертът.



Ганев очаква успокояване на пазара най-вече заради промяната в ирационалния аспект – очакването, което през последните 2-3 години е накарало повече хора авансово да придобият собственост.



"И тези хора няма да бъдат на пазара в първото тримесечие, шестмесечие на 2026 г. Тръгване надолу е трудно да предвидя. Очаквам спад не на цените, а на ръстовете: 15-16%, 10% за някои градове."



Дългосрочно не може да се очаква драстична промяна във факторите, които влияят на пазара на недвижимите имоти, смята Добромир Ганев.



Той обаче изрази притеснения относно политическите решения, свързани с бюджета и задлъжняването, което може да доведе до вдигане на данъци.