Българите превърнаха телефоните си в калкулатори за евро

© Българите масово превърнаха телефоните си в калкулатори за оцеляване в първите работни дни на 2026 година, информира Plovdiv24.bg.



Ако трябва да подходим с хумор, то превалутирането се превърна в новия национален спорт.



Към 6 януари в класацията за 20-те най-търсените приложения в App Store попадат пет, свързани с превалутиране, като най-тегленото изобщо отново е от този тип.



Приложението, оглавило класацията на Iphone потребителите, се оказва, че не просто калкулатор лев–евро, а то позволява да снимаш цената на артикула и тя автоматично да бъде превалутирана. До дни да бъде показана и таблицата за инфлацията.



В Google Play картината е още по-красноречива. 9 от 20-те най-теглени приложения са именно са калкулатори, превалутиране, помощници за сметки и ресто.



Все по-често телефонът на българина влиза в ролята на личен финансов асистент, с който се опитваме да не сбъркаме и да не платим повече.



Хората логично си задават въпроса: Какво бихме правили, ако ги нямаше тези приложения? Щяхме ли да смятаме наум или да закръгляме "на око“?



Фактът, че приложенията за превалутиране изместват забавлението в класациите, казва много.