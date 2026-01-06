ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българите превърнаха телефоните си в калкулатори за евро
Ако трябва да подходим с хумор, то превалутирането се превърна в новия национален спорт.
Към 6 януари в класацията за 20-те най-търсените приложения в App Store попадат пет, свързани с превалутиране, като най-тегленото изобщо отново е от този тип.
Приложението, оглавило класацията на Iphone потребителите, се оказва, че не просто калкулатор лев–евро, а то позволява да снимаш цената на артикула и тя автоматично да бъде превалутирана. До дни да бъде показана и таблицата за инфлацията.
В Google Play картината е още по-красноречива. 9 от 20-те най-теглени приложения са именно са калкулатори, превалутиране, помощници за сметки и ресто.
Все по-често телефонът на българина влиза в ролята на личен финансов асистент, с който се опитваме да не сбъркаме и да не платим повече.
Хората логично си задават въпроса: Какво бихме правили, ако ги нямаше тези приложения? Щяхме ли да смятаме наум или да закръгляме "на око“?
Фактът, че приложенията за превалутиране изместват забавлението в класациите, казва много.
