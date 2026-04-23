Днес в Пловдив се състоя общинският кръг на ученическото състезание "Млад спасител", организиран със съдействието на районите "Източен" и "Тракия". В надпреварата се включиха ученици от 5. до 7. клас, които показаха уменията си за реакция при критични ситуации като пожари, земетресения и наводнения. Чрез четири практически модула децата демонстрираха екипна работа и готовност за адекватни действия при бедствия и аварии, информира Plovdiv24.bg.

Победителите бяха наградени от кмета на район "Тракия" - Георги Гатев и началника на 04 РСПБЗН – Пловдив - главен инспектор Иван Господинов.

На първо място в състезанието са учениците от СУ "Свети Софроний Врачански", а с разлика само от 1 точка, на второ място се класира отборът на СУ "Свети Седмочисленици". На трето място завършиха учениците от СУ "Черноризец а на четвърто място е завършил отборът на ОУ "Васил Левски".