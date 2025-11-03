© Фейсбук За нова безпричинна проява на агресия съобщи пловдивчанин в социалната мрежа Фейсбук. Човекът публикува и кратко видео, което е заснето в подлеза на Централна гара.



Изводите от видяното Plovdiv24.bg оставя на вас, нашите редовни читатели:



"Скъпи съграждани, вече можем да спим спокойно – имаме нов авенджър!



Пловдивският ТОР и неговият верен чук са на пост! Всичко хубаво, ама кой върви с чук по центъра в 2:25 през нощта… и какво точно му направи табелата?!



П. С. Смешно е… ама не е", казва публикувалият клипа.



