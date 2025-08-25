ЗАРЕЖДАНЕ...
|Британец с род от Калофер: Чакат къщата на дядо ми в Пловдив да падне и да я заменят с мутробарок
Къща на възрожденец – продадена и изоставена
В публикация в социалните мрежи Джон Бризби припомня за къщата на неговия пра-пра-пра-пра-прадядо Хаджи Драган от Калофер, построена около 1790 г. в Стария град на Пловдив. Сградата е един от най-ценните образци на ранновъзрожденската архитектура и е обявена за национален паметник на културата.
"До неотдавна в нея се помещаваше отдел Консервация на Стария град. Но преди години, вече след падането на комунизма, тя бе продадена на бизнес група, за която почти нищо не се знае. Цената остава неясна. Днес къщата е обрасла с бръшлян и видимо изоставена – сякаш се чака да се срути, за да бъде заменена от някаква вулгарна и безвкусна постройка“, пише Бризби в социалните мрежи.
По официални документи през 2005 г. министърът на културата проф. Божидар Абрашев е одобрил продажбата на сградата за 440 000 лв. на частната фирма "Сириус трейд“ ЕАД.
Бризби се обръща към пловдивчани и всички, които милеят за архитектурното наследство на България:
"Моля, споделете тази история и пишете до кмета на Пловдив и до министъра на културата, с настояване новите собственици да бъдат принудени да ремонтират сградата. В противен случай имотът трябва да бъде върнат в обществена собственост.“
Джон Бризби подробно проследява своя род, започвайки от Хаджи Драган от Калофер – заселник в Пловдив през 1760-те години. Сред неговите потомци са видни личности като Константин ХаджиКалчев – делегат в Учредителното събрание през 1879 г. и кмет на Пловдив, както и министър-председателят Стоян Данаев и първият премиер на България Тодор Бурмов.
"Днес вече десето поколение наследници на Хаджи Драган носят паметта за този дом, но сградата е оставена да рухва. Това е не просто лична загуба, а част от културната ни памет, която рискуваме да изгубим завинаги“, подчертава Бризби.
