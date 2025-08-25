ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Британец с род от Калофер: Чакат къщата на дядо ми в Пловдив да падне и да я заменят с мутробарок
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:37Коментари (0)2141
©
виж галерията
Джон Бризби – юрист, благотворител и съветник на британската кралица Елизабет II, с дълбоки корени в българската история – разказва тревожна история за съдбата на една от емблематичните пловдивски къщи.

Къща на възрожденец – продадена и изоставена

В публикация в социалните мрежи Джон Бризби припомня за къщата на неговия пра-пра-пра-пра-прадядо Хаджи Драган от Калофер, построена около 1790 г. в Стария град на Пловдив. Сградата е един от най-ценните образци на ранновъзрожденската архитектура и е обявена за национален паметник на културата.

"До неотдавна в нея се помещаваше отдел Консервация на Стария град. Но преди години, вече след падането на комунизма, тя бе продадена на бизнес група, за която почти нищо не се знае. Цената остава неясна. Днес къщата е обрасла с бръшлян и видимо изоставена – сякаш се чака да се срути, за да бъде заменена от някаква вулгарна и безвкусна постройка“, пише Бризби в социалните мрежи.

По официални документи през 2005 г. министърът на културата проф. Божидар Абрашев е одобрил продажбата на сградата за 440 000 лв. на частната фирма "Сириус трейд“ ЕАД.

Бризби се обръща към пловдивчани и всички, които милеят за архитектурното наследство на България:

"Моля, споделете тази история и пишете до кмета на Пловдив и до министъра на културата, с настояване новите собственици да бъдат принудени да ремонтират сградата. В противен случай имотът трябва да бъде върнат в обществена собственост.“

Джон Бризби подробно проследява своя род, започвайки от Хаджи Драган от Калофер – заселник в Пловдив през 1760-те години. Сред неговите потомци са видни личности като Константин ХаджиКалчев – делегат в Учредителното събрание през 1879 г. и кмет на Пловдив, както и министър-председателят Стоян Данаев и първият премиер на България Тодор Бурмов.

"Днес вече десето поколение наследници на Хаджи Драган носят паметта за този дом, но сградата е оставена да рухва. Това е не просто лична загуба, а част от културната ни памет, която рискуваме да изгубим завинаги“, подчертава Бризби.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Затвориха магистралата край Пловдив
15:05 / 25.08.2025
Прокуратурата пое случая с починалия в Пловдив мъж заради паднал ...
14:48 / 25.08.2025
Не откриха бомба до Централна гара в Пловдив
14:23 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Кметът на Пловдив почна с уволненията. Ред е на Иван Стоянов
13:18 / 25.08.2025
Новият шеф на ОП "Градини и паркове" с нелека задача
11:55 / 25.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: