Блъснаха водач на електрическа тротинетка на ключово кръстовище в Пловдив

© Водач на електрическа тротинетка, е бил блъснат от лек автомобил в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал на кръговото кръстовище на булевард "Освобождение“ и булевард "Санкт Петербург“.



На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е бил транспортиран с линейка до лечебно заведение.



Към този момент няма официална информация за състоянието му. Причините за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще бъдат изяснявани от компетентните органи.



От полицията апелират към всички участници в движението да бъдат особено внимателни и да спазват правилата за движение по пътищата.