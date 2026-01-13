ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Блъснаха водач на електрическа тротинетка на ключово кръстовище в Пловдив
Инцидентът е станал на кръговото кръстовище на булевард "Освобождение“ и булевард "Санкт Петербург“.
На мястото незабавно са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Пострадалият е бил транспортиран с линейка до лечебно заведение.
Към този момент няма официална информация за състоянието му. Причините за възникването на пътнотранспортното произшествие тепърва ще бъдат изяснявани от компетентните органи.
От полицията апелират към всички участници в движението да бъдат особено внимателни и да спазват правилата за движение по пътищата.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Брокер от Пловдив: Пълен отврат, така няма да стане!
16:16 / 13.01.2026
Пловдивчанка: Тук не приемат евро, а само левове!
14:49 / 13.01.2026
Парти агенция се озова в "черния" списък на НАП Пловдив
17:36 / 13.01.2026
В Пловдив доказаха необосновани увеличения на услуги и стоки
14:35 / 13.01.2026
Mall Plovdiv официално има нови собственици
13:43 / 13.01.2026
Пловдивският апелативен съд и прокуратурата плащат 280 000 лв. на...
12:14 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS