ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в началото на 2026 г. в УМБАЛ "Св. Георги"
По време на тържеството беше изпълнен традиционният обичай по ритуалното измиване на ръцете на хората, помогнали за появата на новия живот. В ритуала се включиха ръководството на клиниката, старшите акушерки, както и лекари и медицински сестри. Беше разчупена и обредна погача, която според традицията "показа“, че през тази година в клиниката ще се раждат повече момченца.
Ръст на ражданията отчита Клиниката по акушерство и гинекология както на годишна база, така и от началото на 2026 г. През 2025 г. в клиниката са се родили 1640 бебета, което е с близо 200 повече в сравнение с 2024 г.
От началото на 2026 г. до момента в лечебното заведение са проплакали 91 бебета, с около 20 повече спрямо същия период на миналата година, което потвърждава положителната тенденция.
"Благодаря за доверието, което ми гласувахте, и за подкрепата, която съм получавала и продължавам да получавам. Нашите успехи са резултат от високия професионализъм, взаимната подкрепа и сплотеността в тази нелека професия“, заяви началникът на Клиниката по акушерство и гинекология проф. д-р Екатерина Учикова.
Заместник-директорът на УМБАЛ "Св. Георги“ проф. д-р Иван Дечев поздрави екипа от името на изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов и ръководството на лечебното заведение:
"Приемете искрената ми благодарност и признателност за труда, усилията и огромната отговорност първи да поемете надеждата на утрешния ден – новия живот. Нека се раждат повече здрави и щастливи деца.“
Поздравление отправи и проф. д-р Николета Трайкова като заместник-ректор от името на академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив. Проф. Учикова изрази благодарност за постоянната подкрепа, която клиниката получава както от ръководството на УМБАЛ "Св. Георги“, така и от Медицинския университет.
Старшата акушерка Елена Христова-Димова пожела леки раждания, здрави бебета и щастливи майки, които да се връщат, за да раждат второ и трето дете в клиниката. Най-дългогодишната акушерка Дора Мрянова, по традиция, пожела "както сапунът се плъзга лесно във водата, така леко да се раждат и бебетата“.
В празничния ритуал участваха още проф. д-р Елена Димитракова, дм – началник на Родилното отделение, проф. д-р Мая Кръстева, дм – началник на Отделението по неонатология, както и всички лекари, акушерки и медицински сестри от Клиниката.
Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ "Св. Георги“ е утвърден център за диагностика, лечение и родоразрешение на пациенти от цялата страна и основна база за специализация по акушерство и гинекология и неонатология. В нея се осъществява висококвалифицирана помощ при всички планови, спешни и неотложни състояния, както и консултативна дейност на регионално и национално ниво.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Капитана сключи споразумение с Районна прокуратура Пловдив, разми...
17:03 / 21.01.2026
Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийств...
14:50 / 21.01.2026
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026
Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в...
12:03 / 21.01.2026
Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"
11:57 / 21.01.2026
Студът замрази ремонтите в Пловдив
11:52 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS