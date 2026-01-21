ИЗПРАТИ НОВИНА
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в началото на 2026 г. в УМБАЛ "Св. Георги"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25Коментари (0)450
Близо 200 бебета повече през 2025 г. и 30% ръст на ражданията в началото на 2026 г. в УМБАЛ "Св. Георги". С ритуално измиване на ръцете на лекари и акушерки Клиниката по акушерство и гинекология отбеляза Деня на родилната помощ. 

По време на тържеството беше изпълнен традиционният обичай по ритуалното измиване на ръцете на хората, помогнали за появата на новия живот. В ритуала се включиха ръководството на клиниката, старшите акушерки, както и лекари и медицински сестри. Беше разчупена и обредна погача, която според традицията "показа“, че през тази година в клиниката ще се раждат повече момченца.

Ръст на ражданията отчита Клиниката по акушерство и гинекология както на годишна база, така и от началото на 2026 г. През 2025 г. в клиниката са се родили 1640 бебета, което е с близо 200 повече в сравнение с 2024 г.

От началото на 2026 г. до момента в лечебното заведение са проплакали 91 бебета, с около 20 повече спрямо същия период на миналата година, което потвърждава положителната тенденция.

"Благодаря за доверието, което ми гласувахте, и за подкрепата, която съм получавала и продължавам да получавам. Нашите успехи са резултат от високия професионализъм, взаимната подкрепа и сплотеността в тази нелека професия“, заяви началникът на Клиниката по акушерство и гинекология проф. д-р Екатерина Учикова.

Заместник-директорът на УМБАЛ "Св. Георги“ проф. д-р Иван Дечев поздрави екипа от името на изпълнителния директор проф. д-р Карен Джамбазов и ръководството на лечебното заведение:

"Приемете искрената ми благодарност и признателност за труда, усилията и огромната отговорност първи да поемете надеждата на утрешния ден – новия живот. Нека се раждат повече здрави и щастливи деца.“

Поздравление отправи и проф. д-р Николета Трайкова като заместник-ректор от името на академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив. Проф. Учикова изрази благодарност за постоянната подкрепа, която клиниката получава както от ръководството на УМБАЛ "Св. Георги“, така и от Медицинския университет.

Старшата акушерка Елена Христова-Димова пожела леки раждания, здрави бебета и щастливи майки, които да се връщат, за да раждат второ и трето дете в клиниката. Най-дългогодишната акушерка Дора Мрянова, по традиция, пожела "както сапунът се плъзга лесно във водата, така леко да се раждат и бебетата“.

В празничния ритуал участваха още проф. д-р Елена Димитракова, дм – началник на Родилното отделение, проф. д-р Мая Кръстева, дм – началник на Отделението по неонатология, както и всички лекари, акушерки и медицински сестри от Клиниката.

Клиниката по акушерство и гинекология към УМБАЛ "Св. Георги“ е утвърден център за диагностика, лечение и родоразрешение на пациенти от цялата страна и основна база за специализация по акушерство и гинекология и неонатология. В нея се осъществява висококвалифицирана помощ при всички планови, спешни и неотложни състояния, както и консултативна дейност на регионално и национално ниво.








