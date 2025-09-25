Близките на 6-годишния Ангел искат "Медикус Алфа" да затвори

© Plovdiv24.bg Близките и роднините на 6-годишния Ангел, който в началото на април почина след дентално лечение, излизат на втори протест, споделиха те в социалните мрежи.



На 4 октомври 2025 г. от 10:30 ч. ще се съберем пред клиника "Медикус Алфа“, за да поискаме справедливост за малкия Ангел.



"Шест месеца семейството му и цялото общество живеят с болка, но и с надеждата виновните да понесат отговорност. Излизаме на протест, за да заявим ясно:



Животът на едно дете не може да бъде пренебрегнат.



Виновните не могат да продължават да работят безнаказано.



Искаме отнемане на правата на клиника "Медикус Алфа“ и справедливост за Ангел.



Да бъдем заедно в памет на Ангел и в защита на живота на всички деца.



Правосъдие за Ангел!", казват те.



Припомняме, че през май се проведе първият протест. Ангел е имал кариеси и пулпити. След като няколко зъболекари отказват да го лекуват, родителите се съгласяват зъбите на детето да бъдат лекувани под пълна упойка.



Никой няма отговор и досега защо момчето е било упоено в продължение на 4 часа. Родителите твърдят, че до нелепата смърт се стига след поредица от грешки, като по думите им не е направена предварителна консултация с анестезиолог. Родителите настояват виновниците да получат наказание.



По регламент една пълна упойка в стоматологичния кабинет може да продължи до 180 минути. Но при необходимост и преценка на лекарите – времето може надскочи тези 3 часа.



В епикризата пише, че смъртта е настъпила след остър белодробен оток, остра лявокамерна сърдечна недостатъчност, състояния след обща анестезия и реанимация.



През юни Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняем, че на 04.04.2025 г. като анестезиолог в интензивно лечение в болнично заведение, причинил смъртта на 6-годишно момче поради немарливо изпълнение на правно-регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност - лекарска професия.



Пламен Мандев нарушил общите правила за добра медицинска практика, не направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването, симптомите и провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите.