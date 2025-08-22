© Plovdiv24.bg виж галерията Гражданско недоволство се организира днес няколко града в страната след тежкия инцидент в курорта "Слънчев бряг“. Протест имаше и пред съдебната палата в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Събраха се близкит и приятели на пострадалото семейство.



"Искаме справедлив процес. В България най-накрая трябва да се покаже, че всеки трябва да си носи последствията след такова деяние. Не можех да повярвам, че пуснаха младежа. Но след това разбрах, че родителите му са полицаи и всичко си дойде на мястото. Надяваме се, че тези връзки няма да спомогнат процесът да мине леко. Искаме съвестни хора да се заемат и да изкарат случая. Има голяма вероятност случаят да бъде потулен", каза Любомир Соколов, първи братовчед на Христина, която изпадна в клинична смърт.



"Познавам много добре семейството. Христина ми е приятелка. Дошла съм да подкрепя справедливостта и близките," каза Димитрия Грозева, която е била детска учителка на децата на Христина.



На 14 август 2025 г. 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявал електрическа количка тип “Hummer", блъсна на тротоара двама възрастни и три деца. Най-тежко пострадаха 35-годишна майка Христина и нейният 4-годишен син Марти, които и до този момент се намират в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. Христина вече изпадна в мозъчна смърт, а детете все още се бори за живота си.



Първоначално младежът беше задържан за срок от 72 часа, но на 16 август Районният съд в Несебър определи по-лека мярка за неотклонение – "домашен арест“.



Решението на съда предизвика вълна от обществено възмущение. В социалните мрежи се организираха мирни протести в София, Пловдив и Бургас, с които гражданите настояват за по-строга мярка и за промяна в начина, по който се налага правосъдие в подобни случаи.



