ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Близки на пострадалото семейство от Пловдив: Искат да прикрият един виновник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:14Коментари (1)2388
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Гражданско недоволство се организира днес няколко града в страната след тежкия инцидент в курорта "Слънчев бряг“. Протест имаше и пред съдебната палата в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Събраха се близкит и приятели на пострадалото семейство.

"Искаме справедлив процес. В България най-накрая трябва да се покаже, че всеки трябва да си носи последствията след такова деяние. Не можех да повярвам, че пуснаха младежа. Но след това разбрах, че родителите му са полицаи и всичко си дойде на мястото. Надяваме се, че тези връзки няма да спомогнат процесът да мине леко. Искаме съвестни хора да се заемат и да изкарат случая. Има голяма вероятност случаят да бъде потулен", каза Любомир Соколов, първи братовчед на Христина, която изпадна в клинична смърт.

"Познавам много добре семейството. Христина ми е приятелка. Дошла съм да подкрепя справедливостта и близките," каза Димитрия Грозева, която е била детска учителка на децата на Христина.

На 14 август 2025 г. 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявал електрическа количка тип “Hummer", блъсна на тротоара двама възрастни и три деца. Най-тежко пострадаха 35-годишна майка Христина и нейният 4-годишен син Марти, които и до този момент се намират в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. Христина вече изпадна в мозъчна смърт, а детете все още се бори за живота си.

Първоначално младежът беше задържан за срок от 72 часа, но на 16 август Районният съд в Несебър определи по-лека мярка за неотклонение – "домашен арест“. 

Решението на съда предизвика вълна от обществено възмущение. В социалните мрежи се организираха мирни протести в София, Пловдив и Бургас, с които гражданите настояват за по-строга мярка и за промяна в начина, по който се налага правосъдие в подобни случаи.



Още по темата: общо новини по темата: 18
22.08.2025 Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
22.08.2025 Бургас протестира срещу домашния арест на полицейския син от
Несебър
22.08.2025 Бащата на прегазената от АТВ жена: Младежът е терорист
21.08.2025 Лияна Панделиева: Потъваме, загиваме, унищожават ни
21.08.2025 НСлС се заема с тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг
21.08.2025 Блъснатата от АТВ Христина от Пловдив е изпаднала в клинична смърт
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Ами така де мама и тате полицай, хора на реда.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Прокуратурата се намесва след разкритията на Plovdiv24.bg
12:01 / 22.08.2025
Снимаха мъж с кирка да руши булевард в Пловдив
11:53 / 22.08.2025
В Пловдив почина багеристът, който пострада тежко при трудова зло...
12:34 / 22.08.2025
Големи щети след пожара в Пловдив
10:25 / 22.08.2025
Държавата игнорира Пловдив въпреки обещанията
10:22 / 22.08.2025
Гори склад за обувки в Пловдив, много пожарни са на мястото
09:24 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
Нанасят се без разрешение и не плащат наем, почти никога не се преследват от закона
22:14 / 20.08.2025
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
Експерт: Най-често срещаната грешка, която кандидатите за работа допускат е, че отиват неподготвени за интервюто
13:48 / 20.08.2025
Генерале, честито!
Генерале, честито!
08:47 / 20.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:31 / 20.08.2025
Известно семейство започва нов бизнес
Известно семейство започва нов бизнес
14:44 / 20.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
Само на 53 г. почина президентът на "Лайънс клуб" Пловдив
16:09 / 20.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
БК Локомотив Пловдив
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: