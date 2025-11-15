ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Бизнесът за Пловдив" и район "Централен" със залесителна акция на Сахат тепе
В акцията ще вземат участие представители на администрацията и компаниите от сдружението. Добре дошли са и доброволци на които на място ще бъдат раздадени ръкавици и рекламни тениски. От общинското предприятие "Градини и паркове“ са подготвили предварително местата за засаждане с подходящите дълбочини за всеки от различните видове растения.
Като част от акцията от бизнес организацията ще поставят пейки на хълма, за доброволците ще осигурят топли напитки, а децата ще могат да поставят дървени къщички за птици, които предварително да оцветят в специално обособен кът.
"След пролетното почистване и отстраняване на сухите клони и дървета е време да продължим с работата по облагородяването. Имаме годишен план, който изготвихме заедно с кмета Георги Стаменов и неговите еколози. Обществено отговорно е да не се работи на парче, а заедно и в синхрон“, споделя Александър Стайков, изпълнителен директор на сдружението.
Съвместните дейности по облагородяване на тепетата ще продължат и през следващата година, когато ще се работи усилено по изграждане на напоителни системи, видеонаблюдение, парково обзавеждане.
