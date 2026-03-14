Прокуратурата е осъдена вече на две инстанции да плати 20 000 лева обезщетение на бившия военен прокурор Илиан Георгиев заради дело, по което той беше осъден за набедяване на колеги.За много от обвиненията обаче Георгиев беше оправдан и за това му е присъдено обезщетение, макар далеч по-ниско от исканите от него 500 000 лева, съобщава "Лекс“. Софийският апелативен съд реши (САС), че първата инстанция правилно е оценила, че справедливото обезщетение за бившия обвинител е 20 000 лева, като взема предвид, че срещу него в същия период е имало още две дела, по които е бил оправдан, а след това и обезщетен с общо 190 000 лева.Бившият прокурор беше отстранен от съдебната система през 2019 г., когато беше окончателно осъден условно по това дело. То започна през 2015 г., като Георгиев беше обвинен, че е набедил в извършване на престъпления Веселин Стоев, Данчо Данов и Димо Бенчев от Военноапелативната прокуратура, както и Малена Филипова от Върховната касационна прокуратура, като е знаел, че са невинни.Първоначално Военният съд в Пловдив осъди Георгиев условно на година и половина затвор. След това Софийският апелативен съд намали наказанието на 10 месеца затвор условно с 3-годишен изпитателен срок, но ВКС върна делото за ново разглеждане. При него апелативните съдии оставиха в сила условната присъда от година и половина и само увеличиха обезщетенията, които Георгиев беше осъден да плати, а след това ВКС потвърди това решение.Съдебната сага около военния прокурор започна с разследване за подкуп, но производството беше прекратено от прокуратурата и преобразувано в дело за документни престъпления, по което той беше оправдан и след това осъди прокуратурата за 60 000 лева.По това време Георгиев направи искания за отвод и писа жалба до тогавашния главен прокурор Борис Велчев. В тях той казваше, че Филипова и Стоев са извършили престъпление против правосъдието, като спомогнали да бъде осуетено наказателно преследване и укрили съобщения от използвани специални разузнавателни средства, в резултат на което са били унищожени веществени доказателствени средства. Прокурорите Данов, Стоев и Бенчев пък Георгиев набедил в лично укривателство, защото спомогнали да бъде осуетено наказателно производство срещу Николай Свинаров, по времето по което той е бил министър на отбраната. Именно заради тези му твърдения беше обвинен и в набедяване.Срещу Георгиев имаше и дело за длъжностно престъпление, държане на патрони за пистолет без разрешително и присвояване, по което също беше оправдан.В последния си иск срещу държавното обвинение той твърди, че е понесъл тежки неимуществени вреди, които оцени на 200 000 лева. Той е поискал и 300 0000 лева за имуществени вреди от това, че е бил без работа, след като е бил отстранен още през 2013 г.Георгиев твърди, че делото е рефлектирало върху честта и достойнството му, близки и приятели започнали да странят от него, а процесът бил отразяван от медиите и често се налагало да обяснява, че не е извършил деянията, в които е обвинен. Негативното въздействие върху психиката му било толкова силно, че наложило да се лекува в психиатрия. Бившият прокурор разказва още, че бил много изнервен, унил, стресиран, не можел да спи, срамувал се и не искал да общува с близките си.За да прецени, че обезщетението от 20 000 е справедливо, апелативният съд посочва, че делото е било висящо 7 години и то в активна възраст на Георгиев, което не може да бъде определено като разумен срок."При еднаква тежест на деянията, броят на тези, за които е постановена оправдателната присъда, значително надхвърля броя на останалите, за които ищецът е осъден (съотношението е почти 12:1)“, пише САС. Апелативните съдии отбелязват, че това е било и най-продължителното от делата срещу Георгиев, тъй като е започнало едновременно с второто и е обхванало и третото. В решението си те посочват, че негативните изживявания са причинени от всички обвинения и обезщетението за тях трябва да се определи интегрално – според състоянието на Георгиев преди образуване на най-ранното, по време на висящността на всичките и към приключване на последното. Като отбелязва, че за едно от делата бившият прокурор е бил обезщетен с 60 000 лева, за друго – със 130 000 лева, САС приема, че 20 000 лева за третото е справедлив размер за компенсиране на моралните вреди от незаконната част от обвиненията срещу него.Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред ВКС.