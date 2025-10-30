ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Бивш кмет на "Западен" не издържа и насмете управата на района
Ето какво казва Димитър Колев:
"Как, бе хора… Как два месеца никой не дойде да помете тези листа в парк "Ружа“? Как два месеца това не направи впечатление на администрацията в район "Западен“ – нито на кмета, нито на зам.-кмета?
Такава мръсотия, такава пепел и прах по алеите не е имало никога в моите мандати. Не искам да започвам темата със сметищата до казаните и прашните улици. Това го виждаме всички.
През ден-два съм в парка с детето и с още много родители. Всеки път си казвам: "Сигурно утре ще са го изчистили.“ Ама не , листата се трупат, старите стават на прах, а малките деца играят в това.
И не, не приемам оправдания от сорта на "Градини и паркове“ и "Чистота“ не били към районния кмет.
Бил съм кмет на района. Знам, че когато се обадиш и настояваш, екип се изпраща и работата се върши.
Районното кметство има еколози, които следят състоянието на зелената система и чистотата. Те трябва да подават сигнали. А тук? Явно ще чакаме листата да станат до колене и първият сняг да ги затрупа".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проектант за бъдещото застрояване на "Филипово": Постигаме 29,5% ...
17:11 / 30.10.2025
Катастрофа между кола и ТИР на един от входовете на Пловдив
16:06 / 30.10.2025
Хуманоиден робот влезе в детска градина в Пловдив
15:12 / 30.10.2025
Хванаха крадците от "Капана"
14:50 / 30.10.2025
Разпитват свидетели, за да разгадаят имотната измама с 3 апартаме...
14:58 / 30.10.2025
Безпрецедентна среща при кмета на Пловдив
13:50 / 30.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чутовен гаф на Nova
10:39 / 29.10.2025
30 000 служители остават без работа
09:27 / 28.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS