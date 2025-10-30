© Бившият кмет на пловдивския район "Западен" не се сдържа и написа гневен пост в социалната мрежа Фейсбук, видя Plovdiv24.bg. Поводът - неизчистените от два месеца листа в един от парковете там.



Ето какво казва Димитър Колев:



"Как, бе хора… Как два месеца никой не дойде да помете тези листа в парк "Ружа“? Как два месеца това не направи впечатление на администрацията в район "Западен“ – нито на кмета, нито на зам.-кмета?



Такава мръсотия, такава пепел и прах по алеите не е имало никога в моите мандати. Не искам да започвам темата със сметищата до казаните и прашните улици. Това го виждаме всички.



През ден-два съм в парка с детето и с още много родители. Всеки път си казвам: "Сигурно утре ще са го изчистили.“ Ама не , листата се трупат, старите стават на прах, а малките деца играят в това.



И не, не приемам оправдания от сорта на "Градини и паркове“ и "Чистота“ не били към районния кмет.



Бил съм кмет на района. Знам, че когато се обадиш и настояваш, екип се изпраща и работата се върши.



Районното кметство има еколози, които следят състоянието на зелената система и чистотата. Те трябва да подават сигнали. А тук? Явно ще чакаме листата да станат до колене и първият сняг да ги затрупа".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.