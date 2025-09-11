ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш и настоящ кмет откриха най-новото бижу на Пловдив
До месец ще стартира изграждането на физкултурен салон в училище "Георги Бенковски". Надявам се, че в следващите години ще разширим и детската градина, така че тя да се поеме децата. Едно голямо честито на най-малките.", завърши районният кмет и допълни:
"Правим всичко възможно млечната кухня да започне да работи от 15 септември, за да може да е удобно на родителите".
Освен настоящият кмет Костадин Димитров на място бе и Здравко Димитров, който благодари на екипа си, с който е започнал проекта. Той припомни, че пандемията и войната, както и трудно положение в държавата със сформирането на правителства е е затруднило неговото управление и е забавило откриването на детското заведение. Все пак бившия градоначалник благодари и на някои общински съветници, които са гласували за откриването на детското заведение.
"Уникална е детската ясла, грижата трябва да я полагаме всички", заяви кметът Костадин Димитров, който с гордост откри най-новото бижу на Пловдив, чакано от много родители в квартал "Съдийски".
То се намира на ул."Стоян Михайловски" 13 и ще работи като втори адрес на "Детска ясла на мечтите" с директор Деница Килимска.
Детското заведение ще разполага освен с млечна кухня, но и физкултурен, и музикален салон.
Изграждането струва 2.9 милиона лева.
Преди няколко години за това място бе предвидено да се развива една от седемте нови социални услуги, предоставяни от община Пловдив. След бурни протести от жителите на квартал "Съдийски" за изграждане на защитени къщи за изоставени деца решението бе преосмислено и окончателно се прие на мястото да има детска ясла с млечна кухня.
