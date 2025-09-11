ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш и настоящ кмет откриха най-новото бижу на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:21Коментари (1)286
© Plovdiv24.bg
виж галерията
С общи усилия успяхме да свършим всичко необходимо. Яслата е с капацитет три групи с млечна кухня и ще задоволи потребностите на квартала. На 15 септември най-малките ще прекрачат прага, сподели кметът на район "Централен" Георги Стаменов по време на откриването на най-новата детска ясла в в Пловдив, която се намира в кв. "Съдийски", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

До месец ще стартира изграждането на физкултурен салон в училище "Георги Бенковски". Надявам се, че в следващите години ще разширим и детската градина, така че тя да се поеме децата. Едно голямо честито на най-малките.", завърши районният кмет и допълни:

"Правим всичко възможно млечната кухня да започне да работи от 15 септември, за да може да е удобно на родителите".

Освен настоящият кмет Костадин Димитров на място бе и Здравко Димитров, който благодари на екипа си, с който е започнал проекта. Той припомни, че пандемията и войната, както и трудно положение в държавата със сформирането на правителства е е затруднило неговото управление и е забавило откриването на детското заведение. Все пак бившия градоначалник благодари и на някои общински съветници, които са гласували за откриването на детското заведение.

"Уникална е детската ясла, грижата трябва да я полагаме всички", заяви кметът Костадин Димитров, който с гордост откри най-новото бижу на Пловдив, чакано от много родители в квартал "Съдийски".

То се намира на ул."Стоян Михайловски" 13 и ще работи като втори адрес на "Детска ясла на мечтите" с директор Деница Килимска. 

Детското заведение ще разполага освен с млечна кухня, но и физкултурен, и музикален салон.

Изграждането струва 2.9 милиона лева.

Преди няколко години за това място бе предвидено да се развива една от седемте нови социални услуги, предоставяни от община Пловдив. След бурни протести от жителите на квартал "Съдийски" за изграждане на защитени къщи за изоставени деца решението бе преосмислено и окончателно се прие на мястото да има детска ясла с млечна кухня.



Браво, хубавци - крадци! Вместо да се гордеете и пъчите с една нова ясла, построена за период от 35 години, трябва да ви е срам, че нищо почти не е прогресирало за посоченото значително време..., ААА освен банковите ви сметки, които набъбват експоненциално!!! Иначе и една ясла е нещо, НО трябва да се открива без ваше присъствие, защото се открива въпреки вашето присъствие във властта.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

