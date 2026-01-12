ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатни урологични прегледи ще се проведат в УМБАЛ "Пловдив"
Консултациите ще се състоят от 8,30 до 11,30 часа в кабинет №16 на първия етаж на болницата. Желаещите ще бъдат прегледани от висококвалифицирани специалисти.
Профилактиката е ефективен начин за ранното откриване на заболявания и успешното им лекуване, заявиха от Клиниката по урология и призоваха хората да бъдат отговорни към своето здраве.
