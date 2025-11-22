Безплатни прегледи за пациенти с лимфоми и множествен миелом в Пловдив

© На 27 ноември 2025 г. Клиниката по клинична хематология към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни консултативни прегледи, свързани с диспансерно проследяване при пациенти с доказани лимфоми и множествен миелом.



Инициативата е част от кампанията на лечебното заведение "Здраве за всички“, която има за цел да осигури по-широк достъп до специализирана медицинска помощ, както и да подпомогне съвременното диспансерно проследяване на пациенти с хематологични заболявания.



Клиниката по клинична хематология е водещо национално звено за диагностика, лечение и проследяване на злокачествени и доброкачествени хематологични заболявания. Тя прилага най-съвременни диагностични и терапевтични методи в тясно сътрудничество с другите структури на лечебното заведение. Висококвалифициран екип специалисти ще консултира пациентите, ще отговаря на въпроси, свързани със заболяването, и при необходимост ще ги насочва за допълнителни изследвания.



Прегледите ще се провеждат на 27 ноември (четвъртък), от 14.00 ч. в Приемно-консултативния блок на клиниката, разположен в ДКЦ "Св. Георги“ (бул. "Васил Априлов“ 15А), ет. 3, кабинети 37А и 38.



Изисква се предварително записване на тел. +359 889 212 877. Пациентите трябва да представят актуална медицинска документация.