Безплатни прегледи за диабет и метаболитен синдром в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:15Коментари (0)326
Клиниката по ендокринология и обмяна на веществата към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив организира безплатни прегледи за пациенти със съмнение или доказан захарен диабет и метаболитен синдром. Инициативата ще се проведе на 14 ноември 2025 г. (петък) – в рамките на Световния ден за борба с диабета, и е част от мащабната кампания "Здраве за всички“ на най-голямото лечебно заведение в Южна България.

Целта на инициативата е ранно откриване и навременно лечение на захарния диабет, метаболитния синдром и свързаните с тях рискови фактори, като наднормено тегло, артериална хипертония и нарушения в липидния профил.

Прегледите са предназначени за пациенти над 18 години с повишен риск от диабет – лица с наднормено тегло, фамилна обремененост, повишени нива на кръвна захар или високо кръвно налягане, както и за всички, които желаят да проверят своето метаболитно здраве.

Кампанията "Здраве за всички“ продължава с ясна мисия: достъпна, навременна и ефективна здравна грижа за всеки.

Безплатните прегледи ще се извършват в Клиниката по ендокринология и обмяна на веществата към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 395.







