|Безплатни прегледи за диабет и метаболитен синдром в Пловдив
Целта на инициативата е ранно откриване и навременно лечение на захарния диабет, метаболитния синдром и свързаните с тях рискови фактори, като наднормено тегло, артериална хипертония и нарушения в липидния профил.
Прегледите са предназначени за пациенти над 18 години с повишен риск от диабет – лица с наднормено тегло, фамилна обремененост, повишени нива на кръвна захар или високо кръвно налягане, както и за всички, които желаят да проверят своето метаболитно здраве.
Кампанията "Здраве за всички“ продължава с ясна мисия: достъпна, навременна и ефективна здравна грижа за всеки.
Безплатните прегледи ще се извършват в Клиниката по ендокринология и обмяна на веществата към УМБАЛ "Свети Георги“, бул. "Васил Априлов“ 15А, с предварително записване в делнични дни на телефон: 032 602 395.
