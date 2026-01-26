ЗАРЕЖДАНЕ...
|Безплатни гинекологични прегледи през февруари в КОЦ – Пловдив
Консултациите са в кабинет № 10, База I на КОЦ – Пловдив на адрес бул. "Васил Априлов“ №15А от специалисти с дългогодишен опит в диагностиката и лечението на гинекологични заболявания.
"Само през последните три години близо 40% от пациентките с гинекологични проблеми откриват заболяванията си в напреднал стадий. Ранните прегледи спасяват животи“, каза началникът на Отделението по медицинска онкология и онкологична хирургия в гинекологията д-р Тихомир Георгиев.
Безплатният преглед е стандартен и включва вагинален преглед, ултразвуково изследване и цитонамазка – основни методи за ранно установяване на патологични промени, които често протичат без изразени симптоми.
Целта на инициативата е да даде възможност на повече жени да обърнат внимание на своето здраве, да насърчи редовните профилактични прегледи и да подпомогне навременното откриване на заболявания, при които ранната диагноза значително повишава ефективността на лечението и шансовете за пълно възстановяване.
