ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийство в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:50Коментари (0)1165
© Plovdiv24.bg
Решение на Апелативен съд – Пловдив, с което е потвърдено наказание от 10 години лишаване от свобода за бившия кондуктор Кольо Колев, осъден за убийството на Тони Тоневски, е оставено в сила от Върховния касационен съд и е приведено в изпълнение.

Пловдивският окръжен съд е признал Кольо Колев за виновен и го е осъдил на 10 години лишаване от свобода за това, че на 08.07.2023 г. в Пловдив, в район "Южен", след скандал, умишлено е умъртвил Тони Тоневски, като смъртта е настъпила на 14.07.2023 г.

След побоя, нанесен от Кольо Колев на Тони Тоневски, пострадалият успял да се изправи и многократно е посещавал близкия магазин, но по-късно бил забелязан да лежи до една пейка с близкия парк. Минувачи установили, че човекът не помръдва, а лицето му е в синини и извикали Бърза помощ. Въпреки направената операция и положените медицински грижи, на 14.07.2023 г. Тони Тоневски починал от нараняванията си.

Присъдата на Кольо Колев е обжалвана в Пловдивския апелативен съд от защитника на подсъдимия с искане за преквалификация на деянието по чл. 118 НК – за убийство, предизвикано от пострадалия с тежка обида или клевета или по чл. 124 НК – причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда или присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.

Апелативният съд е извършил преразпит на свидетели и е провел между тях очна ставка, назначил е експертизи. От заключението на комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, изготвена от двама психиатри  и психолог, се установява, че подсъдимият Кольо Колев не страда от психично заболяване, като физическото и психическото състояние му позволява пълноценно да участва във воденото срещу него наказателно производство. Преди и по време на извършване на престъплението на 08.07.2023 г. Кольо Колев е бил в нормално психологично състояние, в състояние на обикновено алкохолно опиване, при което качеството на психичните му функции е съхранено. Състоянието му не покрива критериите на категорията физиологичен афект.

В конкретния случай е безспорно установено, че подсъдимият е нанесъл жесток побой на Тони Тоневски с множество тежки удари с ръце и крака в областта на главата, лицето, крайниците и корема, докато пострадалия го е молил да спре. В резултат на тези удари е причинена тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на която е настъпила смъртта на пострадалия.

Нанесените множество удари на жертвата от подсъдимия са в различни жизненоважни центрове на тялото, а не един удар, определят умисъла на подсъдимия да причини смъртта, а не телесна повреда на пострадалия. Следователно извършеното съставлява умишлено убийство, а не умишлена телесна повреда, от която по непредпазливост да е последвала смъртта на пострадалия.

Съдът счита за неоснователно и възражението на защитата, че подсъдимият е бил в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия, поради което отказва да  преквалифицира деянието по чл. 118 НК.

При определяне вида и размера на наложеното на подсъдимия Колев наказание правилно съдът е приел, че са налице само смекчаващи отговорността обстоятелства.

Върховният касационен съд приема за правилни изводите на апелативния съд относно квалификацията на престъплението и размера на наказанието и отхвърля жалбите на защитата на подсъдимия. Решението на ВКС е окончателно.


Още по темата: общо новини по темата: 13
22.02.2025 Убиецът от Кючука жали 10-годишния затвор, бил невинен
14.11.2024 10 години в затвора ще лежи убиецът от Кючука
07.08.2024 Новоизлюпен координатор на ПП сътвори голям панаир в пловдивски съд
08.06.2024 Убийството в Кючука: Ударите са нанасяни както в изправено, така и в легнало положение
10.05.2024 Убийството в Кючука: Моля те, Кольо, недей, спри!
17.04.2024 Обвиненият за убийството в Кючука: Считам, че са нарушени правата ми
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026
Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в...
12:03 / 21.01.2026
Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"
11:57 / 21.01.2026
Студът замрази ремонтите в Пловдив
11:52 / 21.01.2026
Инцидент в Пловдив, единият шофьор е нарушил Закона за движение п...
10:06 / 21.01.2026
Важно за родителите, чиито деца кандидатстват за прием в общински...
09:41 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: