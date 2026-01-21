ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Без право на обжалване: 10 г. затвор за бивш кондуктор за убийство в Пловдив
Пловдивският окръжен съд е признал Кольо Колев за виновен и го е осъдил на 10 години лишаване от свобода за това, че на 08.07.2023 г. в Пловдив, в район "Южен", след скандал, умишлено е умъртвил Тони Тоневски, като смъртта е настъпила на 14.07.2023 г.
След побоя, нанесен от Кольо Колев на Тони Тоневски, пострадалият успял да се изправи и многократно е посещавал близкия магазин, но по-късно бил забелязан да лежи до една пейка с близкия парк. Минувачи установили, че човекът не помръдва, а лицето му е в синини и извикали Бърза помощ. Въпреки направената операция и положените медицински грижи, на 14.07.2023 г. Тони Тоневски починал от нараняванията си.
Присъдата на Кольо Колев е обжалвана в Пловдивския апелативен съд от защитника на подсъдимия с искане за преквалификация на деянието по чл. 118 НК – за убийство, предизвикано от пострадалия с тежка обида или клевета или по чл. 124 НК – причиняване на смърт по непредпазливост, вследствие на умишлено нанесена телесна повреда или присъдата да бъде отменена и делото да бъде върнато за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.
Апелативният съд е извършил преразпит на свидетели и е провел между тях очна ставка, назначил е експертизи. От заключението на комплексната съдебнопсихиатрична и психологична експертиза, изготвена от двама психиатри и психолог, се установява, че подсъдимият Кольо Колев не страда от психично заболяване, като физическото и психическото състояние му позволява пълноценно да участва във воденото срещу него наказателно производство. Преди и по време на извършване на престъплението на 08.07.2023 г. Кольо Колев е бил в нормално психологично състояние, в състояние на обикновено алкохолно опиване, при което качеството на психичните му функции е съхранено. Състоянието му не покрива критериите на категорията физиологичен афект.
В конкретния случай е безспорно установено, че подсъдимият е нанесъл жесток побой на Тони Тоневски с множество тежки удари с ръце и крака в областта на главата, лицето, крайниците и корема, докато пострадалия го е молил да спре. В резултат на тези удари е причинена тежка черепно-мозъчна травма, в резултат на която е настъпила смъртта на пострадалия.
Нанесените множество удари на жертвата от подсъдимия са в различни жизненоважни центрове на тялото, а не един удар, определят умисъла на подсъдимия да причини смъртта, а не телесна повреда на пострадалия. Следователно извършеното съставлява умишлено убийство, а не умишлена телесна повреда, от която по непредпазливост да е последвала смъртта на пострадалия.
Съдът счита за неоснователно и възражението на защитата, че подсъдимият е бил в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия, поради което отказва да преквалифицира деянието по чл. 118 НК.
При определяне вида и размера на наложеното на подсъдимия Колев наказание правилно съдът е приел, че са налице само смекчаващи отговорността обстоятелства.
Върховният касационен съд приема за правилни изводите на апелативния съд относно квалификацията на престъплението и размера на наказанието и отхвърля жалбите на защитата на подсъдимия. Решението на ВКС е окончателно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 13
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
511 евро глоба за гавра с полицаи в Пловдив
13:45 / 21.01.2026
Готова е черновата на заповедта за обявяване на грипна епидемия в...
12:03 / 21.01.2026
Увеличиха цената на билета на шатъл буса до летище "Пловдив"
11:57 / 21.01.2026
Студът замрази ремонтите в Пловдив
11:52 / 21.01.2026
Инцидент в Пловдив, единият шофьор е нарушил Закона за движение п...
10:06 / 21.01.2026
Важно за родителите, чиито деца кандидатстват за прием в общински...
09:41 / 21.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Черна вест: Отиде си директорката на Френската гимназия в Пловдив
12:49 / 19.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS