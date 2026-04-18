Софийската компания "Битулайт“ ООД е единственият кандидат, подал оферта в обществената поръчка за полагане на хоризонтална пътна маркировка в пловдивския район "Тракия“. Предложението на фирмата е на стойност 240 000 евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg.

Обхват на дейностите

Модерни материали за по-добра видимост

Проектът предвижда пълно обновяване на организацията на движението по основните улици и булеварди в района. Дейностите включват всичко – от доставка на материалите до машинното им нанасяне върху платното. Целта е ясно разделяне на лентите и повишаване на безопасността за шофьорите и пешеходците в един от най-големите пловдивски райони.

Възложителят залага на съвременни технологии за по-дълъг живот на маркировката. Ще се използват термопластик и специализирани бои за надлъжна и напречна маркировка, стъклени перли за осигуряване на висока отразяваща способност и видимост през нощта. В боите ще има противохлъзгащи съставки за по-добро сцепление на автомобилните гуми, особено при мокра настилка.

Строг контрол и прецизност

При машинното полагане на линиите не се допускат отклонения, по-големи от 5 см на всеки 100 метра. Спецификациите предвиждат всяка грешка или отклонение от нормите да бъде коригирано изцяло за сметка на фирмата изпълнител.

Предстои комисията по поръчката да разгледа документите на единствения кандидат и да прецени дали предложението отговаря на всички технически и икономически изисквания на района.