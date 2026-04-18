Софийската компания "Битулайт“ ООД е единственият кандидат, подал оферта в обществената поръчка за полагане на хоризонтална пътна маркировка в пловдивския район "Тракия“. Предложението на фирмата е на стойност 240 000 евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg.
Обхват на дейноститеПроектът предвижда пълно обновяване на организацията на движението по основните улици и булеварди в района. Дейностите включват всичко – от доставка на материалите до машинното им нанасяне върху платното. Целта е ясно разделяне на лентите и повишаване на безопасността за шофьорите и пешеходците в един от най-големите пловдивски райони.
Модерни материали за по-добра видимост
Възложителят залага на съвременни технологии за по-дълъг живот на маркировката. Ще се използват термопластик и специализирани бои за надлъжна и напречна маркировка, стъклени перли за осигуряване на висока отразяваща способност и видимост през нощта. В боите ще има противохлъзгащи съставки за по-добро сцепление на автомобилните гуми, особено при мокра настилка.
Строг контрол и прецизност
При машинното полагане на линиите не се допускат отклонения, по-големи от 5 см на всеки 100 метра. Спецификациите предвиждат всяка грешка или отклонение от нормите да бъде коригирано изцяло за сметка на фирмата изпълнител.
Предстои комисията по поръчката да разгледа документите на единствения кандидат и да прецени дали предложението отговаря на всички технически и икономически изисквания на района.
Stranger_
преди 4 ч. и 0 мин.
В Тракия улиците са най-зле от целия град. Какви маркировки ви гонят? Осъзнавате ли колко смешно звучи дори? Голяма излагация е властта в Пловдив.
bombayar
преди 7 ч. и 1 мин.
то няма 1 квадрат здрав асфалт, те искат маркировка да полагат..
Garule
преди 8 ч. и 10 мин.
Всички улици в Тракия са за пре асфалтиране изцяло, не само кръпки! Заради тези огромни строежи Всички улици са разбити ,копани и зле закърпени! 250000 за пълнене на дупки ?
