БСП събира пари за ремонт на сградата си в Пловдив

© Инициативата под надслов "Да обновим дома на нашите идеи“ цели да обедини социалистите и съмишлениците им около една обща кауза – съхраняването на историческия дом на партията, който от десетилетия е място за срещи, дебати и обществени инициативи.



Средствата, събрани от акцията, ще бъдат използвани за неотложни ремонтни дейности и подобрения, които да осигурят дългосрочното опазване на сградата.



От БСП – Пловдив отправят призив към всички свои членове, симпатизанти и граждани, които споделят социалистическите ценности, да се включат според възможностите си – чрез дарение, участие в доброволчески инициативи или разпространение на кампанията.



"Тази сграда не е просто покрив над главите ни – тя е свидетел на борбите, мечтите и усилията на поколения пловдивски социалисти. Днес е наш ред да ѝ вдъхнем нов живот, за да продължи да бъде дом на нашите идеи и каузи“, заяви председателят на Градския съвет на БСП – Пловдив инж. Калин Милчев.



За повече информация и начини за дарение: 0877 17 77 21



Сградата на улица "Кръстю Пастухов“ е дарение от Васил Коларов на Българската работническа партия (комунисти). Дарението е направено след 1944. Сградата е един от общо три обекта в България, собственост на партията и останали в нейно владение, тъй като останалите сгради са иззети след 1990 г.



Самата сграда е част от ансамбловия комплекс, който обхваща парцел, граничещ с улиците "Кракра“ и "Янко Сакъзов“. В сградата няма намеса, което я превръща в паметник на архитектурното наследство на Пловдив от началото на ХХ век. На същия парцел, завещан от Васил Коларов, е изградена и помещаваща се и до днес Дирекцията на български държавен архив в Пловдив.