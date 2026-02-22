ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП - Пловдив алармира: Един по-продължителен дъжд е напълно достатъчен, за да потънат улиците във вода
Ремонтираният булевард "Васил Априлов“ е отново под вода. Езерото под ЖП моста е факт – сякаш ремонт изобщо не е извършван.
Вечер преминаването по по-натоварени улици като улица "Скопие“ се превръща в истинско изпитание. Затлачени дъждоприемни шахти, невъзможно оттичане, риск за шофьори и пешеходци. И това при положение, че всяка година се отделят сериозни средства за почистването им.
След скорошния и широко рекламиран ремонт на бул. "Васил Априлов“ подобна картина е повече от обезпокоителна. Логичните въпроси са два: допусната ли е проектантска грешка или по време на строителството са направени компромиси? И още по-важно – ще бъдат ли задействани гаранционните механизми по договора?
Недопустимо е след всеки приключил ремонт да говорим за "ремонт на ремонта“ – и то отново за сметка на общинския бюджет. Гражданите не плащат данъци, за да наблюдават как инфраструктурата се предава при първия по-сериозен дъжд.
Пловдив заслужава устойчиви решения, а не временни резултати. Очакваме ясен отговор от общината: ще бъде ли извършена проверка на изпълнението, ще се потърси ли отговорност и ще бъдат ли активирани гаранциите, така че проблемът да бъде решен окончателно, а не козметично.
