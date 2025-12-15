© Фейсбук Шофьор на градския транспорт в Пловдив сътвори поредното безобразие, видя Plovdiv24.bg.



Човекът реши да мине за по-пряко през бензиностанция, вместо да изчака зелен сигнал на светофара за десен завой.



Мястото е кръстовището между булевардите "Шести септември" и "Цариградско шосе" в посока към центъра на града.



Повече вижте във видеото.



