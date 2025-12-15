ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Автобус на градския транспорт в Пловдив мина през бензиностанция за по-пряко
Човекът реши да мине за по-пряко през бензиностанция, вместо да изчака зелен сигнал на светофара за десен завой.
Мястото е кръстовището между булевардите "Шести септември" и "Цариградско шосе" в посока към центъра на града.
Повече вижте във видеото.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 59 мин.
+4
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Евтини мебели пускат в Пловдив
18:00 / 15.12.2025
Съседи се биха в Пловдив - трима срещу един
17:55 / 15.12.2025
Ето кои улици и булеварди затваря протестът на феновете на Ботев,...
16:45 / 15.12.2025
Ето го готовото "Брезовско шосе"
16:06 / 15.12.2025
Огромна парична сума е изчезнала от болница "Селена"
15:53 / 15.12.2025
Държавата придобива активи на територията на летище "Пловдив"
15:30 / 15.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS