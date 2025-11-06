ЗАРЕЖДАНЕ...
|Армейски спортен клуб по борба "Тракиец" бе удостоен с "Почетен знак на град Пловдив"
Почетният знак бе получен от председателя на клуба Данаил Димитров, който благодари за оказаната висока чест и подари от името на клуба купа на кмета на града. "Използвам случая да изкажа своята благодарност към всички треньори, състезатели и спонсори на клуба, тъй като този успех е благодарение на тях“, допълни Димитров.
Кметът Костадин Димитров също поздрави клуба за постигнатите успехи, допълвайки че общината продължава да инвестира в подобряването на условията за спорт в града.
Припомняме, че Общински съвет гласува с единодушие решението. В мотивите към предложението се посочва, че през последните години АСКБ "Тракиец“ - Пловдив демонстрира устойчив растеж и високи спортни постижения. Клубът развива активна тренировъчна дейност във всички възрастови групи, включваща деца, юноши и мъже - с общо над 70 активно трениращи състезатели. Част от дейността включва социално ориентирани инициативи, с възможност за достъп на деца от различни социални групи, както и участие в състезания с подкрепата на клуба и партньори.
