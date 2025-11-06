© виж галерията Председателят на Общински съвет Атанас Узунов връчи отличието "Почетен знак на град Пловдив“ на Армейски спортен клуб по борба "Тракиец", който бе удостоен за изключителен принос към развитието на спорта и обществения живот на град Пловдив. През 2025г. пловдивският клуб спечели отборната титла от Държавното първенство по свободна борба за мъже.



Почетният знак бе получен от председателя на клуба Данаил Димитров, който благодари за оказаната висока чест и подари от името на клуба купа на кмета на града. "Използвам случая да изкажа своята благодарност към всички треньори, състезатели и спонсори на клуба, тъй като този успех е благодарение на тях“, допълни Димитров.



Кметът Костадин Димитров също поздрави клуба за постигнатите успехи, допълвайки че общината продължава да инвестира в подобряването на условията за спорт в града.



Припомняме, че Общински съвет гласува с единодушие решението. В мотивите към предложението се посочва, че през последните години АСКБ "Тракиец“ - Пловдив демонстрира устойчив растеж и високи спортни постижения. Клубът развива активна тренировъчна дейност във всички възрастови групи, включваща деца, юноши и мъже - с общо над 70 активно трениращи състезатели. Част от дейността включва социално ориентирани инициативи, с възможност за достъп на деца от различни социални групи, както и участие в състезания с подкрепата на клуба и партньори.



