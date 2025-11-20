© Plovdiv24.bg виж галерията 15 години след откриването на реновираната сграда и новата постоянна експозиция, Регионалният археологически музей - Пловдив обнови и обогати своята експозиция благодарение на спечелен проект към Министерството на културата и допълнително финансиране от Община Пловдив, като в работата участва почти целият екип на музея. Това съобщи директорът на музея доц. д-р Костадин Кисьов при представянето на новия проект, като уточни, че експозицията е допълнена със 150 нови експоната - толкова, колкото позволява ограничената площ - и че постигнатият резултат предлага още по-ясна визия и по-богата информация за древното минало на Филипопол, предаде репортер на "Фокус".



На събитието Регионалният археологически музей - Пловдив представи резултатите от приключилия проект "Обновяване на постоянната експозиция на РАМ - Пловдив и въвеждане на съвременни технологии за работа с публики", чиято цел е популяризирането на археологическото наследство на Пловдив и региона, както и привличането на нови посетители чрез подобряване качеството на достъпа до културното наследство и гарантирането на равнопоставена комуникация с хора със специфични потребности.



На откриването присъства и заместник-кметът по културата Пламен Панов, който подчерта, че в рамките на една седмица в Пловдив се откриват две напълно нови експозиции.



"Щастлив съм, защото интензивната седмица на музеите в Пловдив продължава. Днес се обновява експозицията на Археологическия музей, а утре предстои откриването на третата експозиция на Регионалния етнографски музей в тяхната нова сграда", каза Панов.



Той добави, че най-важното е внедряването на иновации, които подчертават богатото културно наследство на Пловдив, и пожела успех на проекта.



Д-р Аксиния Бутева, ръководител на проекта, представи какво е обновено в музея. Някои от залите са напълно преаранжирани, а със собствено финансиране от музея е създадена и нова зала. Тя поясни, че в залите има изцяло нови витрини с ново осветление и в някои от тях са представени и нови експонати.



"В зала IV, както я наричаме, са обновени три витрини, а в частта, посветена на културата на траките, са обновени пет витрини. В центъра на залата е разположена витрината с Панагюрското златно съкровище, която е с най-висока степен на защита", добави тя.



Откриването завърши с представянето на новия аудиогид за постоянната експозиция на музея, който предлага различно съдържание за деца и възрастни. Аудиогидът се активира чрез сканиране на QR код от пластикова карта, която посетителите получават при закупуване на билет, използвайки личния си телефон.



Д-р Бутева обясни, че в музея е създадена нова образователна програма "Професия Археолог" за деца на възраст от 5 до 12 години, подобрен е достъпа за хора със специални потребности и е надградена интернет мрежата в сградата, осигурявайки по-добра свързаност и модерни дигитални услуги за всички посетители.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.