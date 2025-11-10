Апел за кръводаряване за детенце!

© Апел за кръводаряване разпространяват през последните часове потребители на социалната мрежа Фейсбук. Ето какво казва по този повод пловдивчанката Петя Георгиева:



Скъпи приятели, обръщам се към вас с огромна молба!



Търсим кръводарители.



Данни за даряване:



Име: Амая Николай Петрова



Отделение: Детска онко-хематология, ВМИ – Пловдив.



Кръвната група не е от значение! Всеки, който има желание и възможност, може да дари кръв!



Моля след даряването да запазите бележката и да я предоставите, за да бъде отчетена на името на детето. Благодаря от сърце на всички, които ще се отзоват и ще споделят!



"Колкото повече, толкова повече… ще бъде помогнато и на други деца в отделението", добавя друг потребител.