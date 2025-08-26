ЗАРЕЖДАНЕ...
|Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период от развитието на града
Прави ли ви впечатление как се повтаря един и същ период от развитието на града:
Водната инфраструктура на Пловдив е изградена в периода 1960 - 1980 година и е остаряла. Използвани са етернитови тръби, които освен че са вредни за здравето се чупят като картони и генерират загуби от 60%.
Дърветата на Пловдив са засадени в периода 1960 - 1980 година и са остарели, затова се чупят и убиват хора. Според еколозите трябва да се сменят няколко хиляди дървета с видове, които са устойчиви на засушаване.
Основната транспортна мрежа на града ( около 650 км.) е построена през периода 1960 - 1980 година. Тогава е проектирана за 70 000 автомобила, а сега по нея се движат 250 000 броя. За 35 години след 1990 год. се построени не повече 10 км. нови транспортни пътища и съоръжения.
През периода 1960 - 1980 година са построени над 30 нови училища. През периода 1990 - 2025 година нито едно ново училище. Трима кмета от 2011 година ни обещават три нови училища, но засега имаме само обещания.
Така мога да продължа да изброявам. Защо за 20 - 30 години можаха да се направят толкова много неща в Пловдив и защо за следващите 35 години почти нищо?!
