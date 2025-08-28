Алекс и Миро, двама самопродуциращи се артисти - на гости в предаването "Цветовете на Пловдив"

© Plovdiv24.bg Двама млади самопродуциращи се артисти са на гости на предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" днес. Те творят в различни области на изкуството, но имат няколко пресечни точки, които ги обединяват в един интересен съюз. Единият е артист музикант, а другият - кинорежисьор на късометражни филми.



Това са Александра Иванова и Мирослав Трифонов. Те са твърде интересни, чувствителни и много талантливи. Доказват го делата им.



Двамата разказват за работата си по един вълнуващ начин. Какви точно са техните пресечни точки ще разберете, ако ни слушате.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.