ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Алекс и Миро, двама самопродуциращи се артисти - на гости в предаването "Цветовете на Пловдив"
Това са Александра Иванова и Мирослав Трифонов. Те са твърде интересни, чувствителни и много талантливи. Доказват го делата им.
Двамата разказват за работата си по един вълнуващ начин. Какви точно са техните пресечни точки ще разберете, ако ни слушате.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 389
|предишна страница [ 1/65 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Фирмата, чийто склад за обувки изгоря в Пловдив: Потулват истинат...
10:07 / 28.08.2025
Бащата на обвиняемия за убийството от Първомай застана в негова з...
10:36 / 28.08.2025
Обвиниха Атанас Ташков, че деребейства в Областна управа Пловдив
08:55 / 28.08.2025
В Пловдив почина едната от двете млади жени, скочили в движение о...
08:48 / 28.08.2025
Пловдив пак оглави класацията за най-много въведени в експлоатаци...
08:38 / 28.08.2025
В Пловдив отложиха дълго чакан ремонт
08:15 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Проф. Рачев: Отлагаме есента чак за ноември!
07:57 / 26.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS