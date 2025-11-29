Албена Халачева, РЗК-Пловдив: Трудно е да се опише красотата на това, което децата са изработили

© РЗК-Пловдив Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Албена Халачева, Регионална занаятчийска камара - Пловдив, за изложбата с творби на децата от "Занаятчийското училище".



За поредна година откривате такава изложба с творби на децата от Занаятчийското училище. Може би за втора година?



За втора година го правим, след приключване на проекта "Занаятчийско училище". Ние винаги акцентираме върху темата за децата и тяхното приобщаване към занаятите, защото през годините сме се научили, че те имат голямо желание да творят, стига да има къде.



Интересно е заглавието на изложбата, което обобщава цялото творчество на децата "Занаяти с бъдеще".



Идеята е, че занаятите няма да умрат, ако има кой да ги продължи. И не само това. Независимо че по някой път за много хора занаятите звучат малко архаично, но те намират голямо приложение в ежедневието. И има много стари занаяти, които смятаме, че са остарели, но те намират голямо приложение и днес.



Какво са направили децата за тази изложба? Кое е нещото, което най-много им харесва да пресъздават в творбите си?



Тази изложба представя изделията, които децата изработиха по време на тяхното обучение през годината. Обучението започна от месец април и през ноември беше последното занятие, което децата посетиха. Обучаваха се в 11 занаята и всъщност ще видим творби, които са в грънчарството, в тъканите, рисуване върху стъкло, накити, дърворезба, иконопис.



Това е всичко, с което те са занимавали през годината?



Всичко, с което те са се занимавали, да. Под ръководството на майсторите те изработиха предмети, които ще бъдат изложени в тази изложба. Ще се види какви техники са изучили, тъй като за много от изделията, които изработиха, трябваше да усвоят техники в дадения занаят, в който се обучаваха, и след като са приложили наученото, сътвориха наистина прекрасни изделия - художествени тъкани, дори национални костюми, изработени изделия с гайтан, въобще от всичките 11 занаята, които са учили. Също така, ще има изделия, които ще изненадат посетителите.



Има ли изделия, които са особено внушителни, които са голямо постижения на децата?



Има, има, определено има, защото има техники, които трябва да ги усвоиш, за да можеш да ги предадеш. Но може да се види. Трудно е да се опише красотата на това, което децата са изработили. Дори майсторите споделят, че децата са изключително креативни. Когато не са под напрежение, и творят свободно, те могат да имат дори по-добри иде и от майстора. Детето може да му подскаже и на него.



Кои са занятиите, които най-вече се срещат днес, и кои са тези, по които най-много се увличат децата?



Когато започна записването в Занаятчийското училище, децата си избираха занятия, които са им познати. Примерно рисуване върху стъкло, керамика, тъканите, дърворезбата. За другите занятия, за които не бяха чували, нямаше интерес. Но в момента, в който насочим и обясним на децата какво ги очаква, те с желание се записват. А след като приключи цялото обучение, виждат, че занаятът е изключително интересен и могат да научат много. Дори в една иконопис, която звучи малко по-специфично, има какво да се предаде. Имаше елементи от франги, които нарисуваха децата, отделни икони създадоха. Стига на детето да му се разясни какво го очаква и какво може да получи в неговото обучение, то се запалва лесно. Разбира се, всеки си има определени предпочитания, но докато не се запознае с детайла на занаята, за него не е интересно. Запознае ли се, става изключително любопитен.



А запалват ли се трайно? Продължават ли след това в следващи години при вас, или се отказват?



Ами не се отказват. Разбира се, пак всичко зависи от детето. Но ето, една от майките сподели, че детето, след като е преминало обучение, продължава вкъщи – закупили са материали и продължават вкъщи да творят и да развиват това, което са научили. Тъй като при нас, освен в Занаятчийското училище, всичките ни събития, които организираме, са насочени и за безплатни работилници за деца. Деца, които са минали определени етапи в даден занаят, сега надграждат и се вижда какъв е резултатът, а той е наистина впечатляващ. Ако човек, който не е запознат със занаятите, погледне изделието, ще каже: не, това не е направено от дете. Няма да повярва.



Нека сега да кажем кога точно ще бъде открита изложбата, до колко време ще остане и къде.



Изложбата ще бъде позиционирана във фоайето на етаж първи в Дома на културата "Борис Христов", от 1 до 7 декември. Но официалното откриване ще стане на 2 декември, вторник, от 17.30 часа. Подготвили сме кратка музикална програма, след което ще бъдат връчени и сертификатите на всички деца, които успешно завършиха обучението си.



А след това, след като приключи този период, тъй като не може изложбата постоянно да стои в Дома на културата, ще я позиционираме в галерия "Занаяти", която се намира във фоайето на офиса на Регионалната занаятчийска камара-Пловдив.