Близки на Олег Димитров сигнализират в социалните мрежи за неговото изчезване, след като от две седмици нямат никаква връзка с него, информира Plovdiv24.bg. Мъжът е в неизвестност, като телефонът му е изключен и не е проявявал активност в социалните мрежи.
По думите на неговия братовчед, който подава сигнала във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив" комуникацията с Олег е прекъснала внезапно и към момента опитите за контакт остават безрезултатни.
Близките умоляват всеки, който разполага с информация за мъжа или го е забелязал през изминалите дни, да остави коментар под публикацията или да се свърже директно с тях.
Според данните до момента живял е в Пазарджик известно време, но последно е бил в район "Тракия".
Ако видите този мъж, веднага се обадете в полицията в Пловдив
