ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адвокат от Пловдив: Отказът на близките от аутопсия затруднява установяването на истината
Това коментира пред БНР специалистът по медицинско право адв. Мария Шаркова, която практикува в Пловдив, относно случаите на лекарски грешки.
Днес от печат излиза нейната книга, посветена на тази тема - "Гражданска отговорност на медицинските специалисти и на лечебните заведения за вреди, причинени при оказване на медицинска помощ".
По думите ѝ темата е непрекъснато актуална. "Обикновено се лутаме между две крайности - или се приема, че никога не е възможно по време на лечение да има някакви пропуски или ако има такива, е абсолютно невъзможно те да бъдат доказани, или се смята, че всеки път, когато се случи някаква трагедия, особено с млад човек, то това непременно се дължи на пропуск", посочи тя и подчерта, че и двете тези са абсолютно погрешни. Според нея част от причините да се лутаме между тези две крайности е липсата на адекватна комуникация между медицинското съсловие и пациентите.
"Капсулирането на медицинското съсловие, когато се говори за пропуски, въпреки трудността при доказването, защото делата са много продължителни, има трудности при намиране на експерти, съществува колегиалност в медицинското съсловие, в практиката често се сблъсквам и с умишлено прикриване на някои пропуски от страна на контролните органи, стигам до извода, че около 40% от делата приключват в полза на пациентите", посочи адв. Шаркова в интервю за предаването "Преди всички".
Тя изтъкна, че пациентите все повече научават за своите права, но в такава ситуация са изключително объркани:
"Една от основните грешки, които се допускат от близките на починал пациент, които имат съмнение, че смъртта се дължи на неправилна диагностика или лечение, е да отказват, съвсем емоционално, извършването на аутопсия, което в последствие изключително затруднява, даже напълно препятства установяването на обективната истина. Друго право, което законът предоставя на пациентите, е да могат да достъпят медицинската си документация, включително да получат копие от нея. Често попадам на случаи, в които болници искат от пациентите суми от порядъка на 300-500 лв., за да им предоставят копия от документацията, която се отнася до тяхното здравословно състояние. Те имат право на безплатен достъп до тези документи. Пациентите имат право да сезират различни органи - "Медицински надзор", НЗОК, РЗИ. За жалост, моето наблюдение е, че тези проверки не винаги са задълбочени, в някои случаи играят ролята на смокинов лист, друг път на бухалка - не може изцяло да се разчита на тях, има недоволство сред пациентите относно резултатите от тези проверки. Най-честият инструмент, чрез който пациентите защитават своите права, когато смятат, че са нарушени, е търсенето на гражданска отговорност, т.е. завеждане на дела в съда за заплащане на обезщетения за претърпените от пациентите вреди, настъпили в резултат на неправилна диагностика или лечение".
Адв. Мария Шаркова подчерта важността на застраховките. По думите ѝ застраховката често е подценявана от много лечебни заведения:
"Застраховката "Професионална отговорност на медицинските специалисти" е задължителна. Но за съжаление има лечебни заведения, които не я сключват. В същото време делата се увеличават. В последните 3 години се наблюдава тенденция те да достигат по 100-120 такива дела на година. Размерите на обезщетенията също растат. Има примери за болници, които са осъдени да платят обезщетения, които заедно с лихвите, надхвърлят половин милион".
"Медицината е рискова професия. Този риск по някакъв начин трябва да бъде покрит", категоричен бе специалистът по медицинско право. Тя подчерта, че освен финансовите последици, има и репутационни последици и загуба на доверие.
По думите ѝ Изпълнителна агенция "Медицински надзор" трябва да контролира сключването на тези задължителни застраховки.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Почернени родители към убиеца на сина им: Винаги ще бъдеш човекът...
09:28 / 27.08.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
08:14 / 27.08.2025
Ремонтът на Дома за възрастни хора в Пловдив върви по план
20:09 / 26.08.2025
Александър Константинов: В Пловдив се повтаря един и същ период о...
19:45 / 26.08.2025
Най-голямата болница в Пловдив с кампания "Здраве за всички"
19:21 / 26.08.2025
Габи Тутанкамион на поправителен в новия Ерген
08:16 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS