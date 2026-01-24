Адвокат от Пловдив: Алкохолизмът е тежка зависимост, къде бяха приятелите му?

© "Заминал си е писателят Калин Терзийски. Беше интересен, неординерен човек, но известно беше, че има сериозни проблеми с алкохола. Но в крайна сметка животът си е негов, не съм разбрал да пречи на някой с това свое социално поведение.



По-скоро ме изненада лавината от скръб на неговите приятели, които се изляха в социалните мрежи.



И някак си напират въпросите, къде са били, когото Калин е имал нужда от помощ. Защото алкохолизмът е тежка зависимост и за преодоляването й ключова роля имат близките на болния.



А при Калин май са отсъствали. До сега - когато вече е късно, и за тях остава само егоистичната възможност да насочат вниманието към себе си, на гърба на тази трагедия".



Това сподели адвокат Тодор Кръстев по повод кончината на писателя.