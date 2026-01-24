ЗАРЕЖДАНЕ...
|Адвокат от Пловдив: Алкохолизмът е тежка зависимост, къде бяха приятелите му?
По-скоро ме изненада лавината от скръб на неговите приятели, които се изляха в социалните мрежи.
И някак си напират въпросите, къде са били, когото Калин е имал нужда от помощ. Защото алкохолизмът е тежка зависимост и за преодоляването й ключова роля имат близките на болния.
А при Калин май са отсъствали. До сега - когато вече е късно, и за тях остава само егоистичната възможност да насочат вниманието към себе си, на гърба на тази трагедия".
Това сподели адвокат Тодор Кръстев по повод кончината на писателя.
