Администрацията на "Северен" търси юрисконсулт

© Администрацията на пловдивския район "Северен" обяви конкурс за юрисконсулт. Изисква се кандидатите да имат стаж на сходна позиция в общинска или държавна администрация, предава Plovdiv24.bg.



Задълженията на юрисконсулта в районната администрация включват подготвяне на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, участие в съставянето на проекти за административни актове и подготвяне на правни мнения по тях, участие при съставянето и съгласуването на заповеди, като ги парафира, дава мнение относно законосъобразността им, а при несъгласие прилага мотивирано мнение



Кандидатите трябва да са магистър по "право" и да имат придобита юридическа правоспособност, както и да притежават компютърна грамотност.



В обявата не се посочва размера на възнаграждението, нито срок за подаване на документи.