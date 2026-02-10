ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Администрацията на "Северен" търси юрисконсулт
Задълженията на юрисконсулта в районната администрация включват подготвяне на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, участие в съставянето на проекти за административни актове и подготвяне на правни мнения по тях, участие при съставянето и съгласуването на заповеди, като ги парафира, дава мнение относно законосъобразността им, а при несъгласие прилага мотивирано мнение
Кандидатите трябва да са магистър по "право" и да имат придобита юридическа правоспособност, както и да притежават компютърна грамотност.
В обявата не се посочва размера на възнаграждението, нито срок за подаване на документи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
БМВ отсече дърво и пътен знак в Пловдив
13:05 / 10.02.2026
Пловдивчанка: Стига се до кавги, псувни, ударени автомобили и сам...
12:48 / 10.02.2026
Нова битка за председател на Окръжния съд в Пловдив
13:17 / 10.02.2026
Подменени са мантинели на важни съоръжения в Пловдив
11:03 / 10.02.2026
Костадин Димитров се срещна с новия посланик на Франция у нас
09:54 / 10.02.2026
Кражби от големи магазини в Пловдив
08:57 / 10.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS