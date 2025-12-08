ЗАРЕЖДАНЕ...
|Абсолвенти от Бутан и Австралийски съюз взимат дипломи от МУ - Пловдив
С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Чуждестранните дипломанти, обучавали се на български език, са 14, от които двама са с отличен успех от следването и държавните изпити. От чужденците, обучавани на английски език, 14 са с отличен успех от следването и държавните изпити. Всички те ще получат плакети и стетоскопи.
Средният успех от следването на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62.
На церемонията ще бъдат връчени награда "Прометей“ за принос към развитието на студентската среда и две еднократни стипендии на Сдружение "Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“ на шестокурсници с успех над 5,50 и активна извънучебна дейност.
На тържествената церемония ще бъдат връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование.
За първа година се дипломират магистри от специалност "Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Това са 15 дипломанти със среден успех от следването много добър 5,27 и 5,07 от държавните изпити.
За втора година факултетът дипломира завършващи специалност "Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ - 9 дипломанти със среден успех от следването отличен 5,84, а от държавните изпити – отличен 5,67.
Специалност "Медицинска речева и езикова патология“ завършват също 9 дипломанти, които са постигнали среден успех от следването много добър 5,47, а от държавните изпити всички имат отличен 6,00.
