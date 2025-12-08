© виж галерията 393-ма абсолвенти от Медицинския факултет на МУ-Пловдив ще положат Хипократовата клетва на тържествена церемония в зала "Колодрум“ на 10 декември от 11 часа. 360 завършват специалност "Медицина“, от които 157 са обучаемите на български език. 203-ма са студентите англоезично обучение от 21 държави, сред които Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, Кипър, Нигерия, Швеция, Швейцария, Япония, Бутан Австралийски съюз, Непал.



С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Чуждестранните дипломанти, обучавали се на български език, са 14, от които двама са с отличен успех от следването и държавните изпити. От чужденците, обучавани на английски език, 14 са с отличен успех от следването и държавните изпити. Всички те ще получат плакети и стетоскопи.



Средният успех от следването на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62.



На церемонията ще бъдат връчени награда "Прометей“ за принос към развитието на студентската среда и две еднократни стипендии на Сдружение "Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“ на шестокурсници с успех над 5,50 и активна извънучебна дейност.



На тържествената церемония ще бъдат връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование.



За първа година се дипломират магистри от специалност "Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Това са 15 дипломанти със среден успех от следването много добър 5,27 и 5,07 от държавните изпити.



За втора година факултетът дипломира завършващи специалност "Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ - 9 дипломанти със среден успех от следването отличен 5,84, а от държавните изпити – отличен 5,67.



Специалност "Медицинска речева и езикова патология“ завършват също 9 дипломанти, които са постигнали среден успех от следването много добър 5,47, а от държавните изпити всички имат отличен 6,00.