Абсолвенти от Бутан и Австралийски съюз взимат дипломи от МУ - Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:55
©
виж галерията
393-ма абсолвенти от Медицинския факултет на МУ-Пловдив ще положат Хипократовата клетва на тържествена церемония в зала "Колодрум“ на 10 декември от 11 часа. 360 завършват специалност "Медицина“, от които 157 са обучаемите на български език. 203-ма са студентите англоезично обучение от 21 държави, сред които Великобритания, Гърция, Германия, Италия, Ирландия, Кипър, Нигерия, Швеция, Швейцария, Япония, Бутан Австралийски съюз, Непал. 

С отличен успех над 5,50 от следването и държавните изпити са 54 дипломанти. Чуждестранните дипломанти, обучавали се на български език, са 14, от които двама са с отличен успех от следването и държавните изпити. От чужденците, обучавани на английски език, 14 са с отличен успех от следването и държавните изпити. Всички те ще получат плакети и стетоскопи. 

Средният успех от следването на 75-ия випуск е много добър 4,55, а от държавните изпити – много добър 4,62. 

На церемонията ще бъдат връчени награда "Прометей“ за принос към развитието на студентската среда и две еднократни стипендии на Сдружение "Ген. Стоян Тонев и полк. Митър Тонев“ на шестокурсници с успех над 5,50 и активна извънучебна дейност. 

На тържествената церемония ще бъдат връчени и дипломите на завършващите в магистърски програми след висше образование.

За първа година се дипломират магистри от специалност "Медицинска микробиология и лабораторна имунология за медико-диагностични лаборатории“. Това са 15 дипломанти със среден успех от следването много добър 5,27 и 5,07 от държавните изпити. 

За втора година факултетът дипломира завършващи специалност "Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ - 9 дипломанти със среден успех от следването отличен 5,84, а от държавните изпити – отличен 5,67. 

Специалност "Медицинска речева и езикова патология“ завършват също 9 дипломанти, които са постигнали среден успех от следването много добър 5,47, а от държавните изпити всички имат отличен 6,00.







