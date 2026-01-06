9 фирми искат да ремонтират потресаваща улица в "Западен"

© Google 9 фирми искат да ремонтират една от най-използваните, но и сред най-компрометираните улици в район "Западен" - ул. "Парк Отдих и култура". Това става ясно от информация, публикувана в електронния сайт за обществени поръчки, предава Plovdiv24.bg.



Кандидатите са: "ТракиаБулСтрой" ООД, "Щрабаг" ЕАД, "Иса 2000" ЕООД, "Трейс груп холд" АД, "Пътинженеринг" ООД, "Драгиев и ко" ООД, "Европейски пътища" АД, "Парсек груп" ЕООД, "София асфалт" ООД. Предстои комисията да прегледа документацията на участниците, след което ще излезе с решение дали всички фирми отговарят на условията. Чак след това ще се обяви дата за отваряне на ценовите предложения.



Максималната прогнозна стойност на поръчката е 6 391 148,51 евро без ДДС.



Реконструкцията на улица "Парк Отдих и култура" - продължение на бул. "Шести септември", обхваща участъка от кръстовището с ул. "Рая" до кръстовището с бул. "Пещерско шосе". Ремонтът ще се извършва по одобрен проект. Предвижда се изграждане на нови тротоари от двете страни, които липсват в по–голямата дължина от трасето. Във връзка с нарастващото застрояване в квартала и остарялата подземна инфраструктура, е планирана подмяна и доизграждане на нова, с по–голям капацитет.



Новопроектираното трасе е с обща дължина 1560 метра и следва съществуващото, което е с пътно платно в различните участъци от 6 м до 7 м. Предвижда се привеждането до габарит на пътното платно 7 м след подмяна на ВиК мрежите в съответния участък. Ще има и велоалея.



Предвиденото строителство за реконструкция на улицата ще се осъществи изцяло и само в общински имоти.



С изпълнение предмета на обществената поръчка се цели привеждане на обекта в състояние, годно за нормална експлоатация, подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, подобряване безопасността на движение на транспортните и пешеходни потоци, добро отводняване на пътя и пътното тяло, намаляване на фините прахови частици и шумовото натоварване.



Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности, които са свързани с изпълнение на СМР: изготвяне на проект за временна организация на движението и въвеждането й по време на строителството; доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.); извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; участие в процедурата по приемане на строежа; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка, в съответствие с офертата.