ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
80 години Медицински университет Пловдив
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:25Коментари (0)43
©
VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти ще бъде представен на изложението на иновациите, което е част от юбилейната програма по повод 80-годишината на Медицински университет – Пловдив.

Всички факултети и звена на университета ще подредят свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология, партньор на събитието, днес от 13 до 17.30 часа. Медицинският симулационен тренировъчен център ще покаже как работи и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми. 

На щанда на Медицинския факултет ще се демонстрират микроскопски препарати, а посетителите ще се запознаят с работата в лабораторни условия и визуализация на клетъчни структури. Анатомични макети и учебни модели ще дадат представа за начина на преподаване и практическите аспекти на медицинското образование. Монографии и научни списания ще представят значими публикации и научни постижения. 

Факултетът по дентална медицина ще участва с щанд, на който ще бъдат представени цифровите технологии в обучението. Преподаватели и студенти ще демонстрират снемане на дигитални отпечатъци с интраорален скенер, ще представят 3D принтирани модели на зъбни редици и протезни конструкции, ще презентират сложни имплантологични случаи.

Лечебни растения във вид на хербарии, колекция от етерични масла, използвани във фармацевтичната индустрия, ротационен вакуум изпарител с растителен екстракт и микроскопски наблюдения ще има на щанда на Фармацевтичния факултет.

Посетителите на щанда на Факултета по обществено здраве ще могат да пробват очила за виртуална реалност в помощ на обучението на медицински специалисти при работа с деца и на симулационна апаратура за студенти по здравни грижи. Ще бъде демонстрирана система за телемедицина и апарат за оценка на телесния състав. 

На щанда на Медицинския колеж ще е вкусно, тъй като студентите от специалност "Диетично хранене“ ще презентират изработени от тях здравословни изделия. А от специалност "Медицинска козметика“ ще демонстрират терапия с ултразвук.

Департаментът по езиково и специализирано обучение ще подреди на щанда си учебници, учебни помагала и експонати от Музея на медицината, а преподавателите ще раздават книгоразделители с крилати фрази на всички езици. След като сканират QR, посетителите ще могат да участват в куиз за проверка на езиковата култура.

Интерактивни образователни платформи и изследователски бази данни, използвани в учебния процес и научната дейност, ще покаже Библиотечно-информационният център. Сред тях е иновативната платформа AMBOSS, която предоставя на новото поколение медици лесен достъп до актуални знания и ефективни инструменти за подготовка. Специално внимание ще бъде отделено на EBSCO Discovery Service – платформа, която дава възможност за обединено търсене в абонирани електронни ресурси и бази данни с отворен достъп. Посетителите ще могат да се запознаят и с приложението на RFID технологията в библиотечното обслужване, както и с функционалностите на дигиталния библиотечен асистент. 

На изложението ще бъде представена документалната фотокнига "80 години МУ–Пловдив“, която, заедно с фотокопия на поздравителни адреси от 9 декември 1945 г., свидетелства за развитието и постиженията на МУ-Пловдив през изминалите осем десетилетия, представяйки неговата богата история, традиции и иновации. 

Щанд ще има и едно от най-старите и авторитетни научни издания в България – списание Folia Medica, което датира от 1959 г. като официално научно издание на Медицински университет – Пловдив. Посетителите ще могат да се докоснат до историята му чрез представените архивни броеве.

Паралелно с Панаира на иновациите, на 15 октомври ще се проведе и Юбилейна научна конференция, която ще събере водещи учени, преподаватели и изследователи от различни висши училища в страната и чужбина. В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади и научни разработки от катедрите на четирите факултета – Медицински, Дентален, Фармацевтичен, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение. 

Официалното тържество, на което са поканени представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, е с начален час 17.30.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Студентите по медицина в Пловдив излизат на протест днес
06:00 / 15.10.2025
Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
19:33 / 14.10.2025
Основният проблем за работодателите в Пловдив вече не е липсата н...
15:24 / 14.10.2025
Адвокат по случая "Таков": Това дело някога трябва да приключи
17:01 / 14.10.2025
Земетресение край Пловдив
13:20 / 14.10.2025
КМД закъса за шофьори, дава 2570 бруто
14:02 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Войната вУкрайна
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: